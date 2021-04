Besonders in jungen Jahren beschäftigen sich vermutlich die Wenigsten gerne mit Finanzen. Doch ab einem gewissen Zeitpunkt lohnt es sich – beispielsweise wenn die ersten Male Gehalt auf dem Konto landet. Stichwort: Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Viele wissen: Legt man sein Geld nicht an, so verliert es an Wert. Möchtest du Geld effektiv sparen und es stattdessen tendenziell vermehren? Dann empfiehlt es sich, ein Depot zu eröffnen. Im comdirect Depot kannst du Sparpläne anlegen und verwalten und hast alle Aktien und Wertpapiere, sowie ETF-Sammlungen in der Übersicht.

Lohnenswert für 18- bis 28-jährige: Bei Depot-Eröffnung erhältst du derzeit 25 FreeTrades

Bist du zwischen 18 und 28 Jahre alt, so kannst du noch bis zum 31. Mai von der comdirect Young Trader Aktion profitieren. Hier erhältst du 25 FreeTrades im Wert von 100 Euro und kannst den Handel mit Wertpapieren ganz einfach ausprobieren. Die FreeTrades kannst du aber auch langfristig nutzen, da sie kein Ablaufdatum haben. So kannst du beispielsweise erst einmal mit einem Sparplan einsteigen und die FreeTrades erst nutzen, wenn du dich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt hast.

Anlegen leicht gemacht mit der comdirect App

Eröffnest du ein comdirect Depot, profitierst du von vielen Vorteilen. In der App hast du einen guten Überblick und kannst hierüber Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Ob ETF-Sparplan für die langfristige Vorsorge und den Vermögensaufbau mit geringem Risiko – oder kurzfristige Trades für risikofreudige Menschen: Mit einem comdirect Depot bist du flexibel. Und für junge Menschen lohnt es sich derzeit besonders.

Finanzen verstehen und Unterstützung erhalten

Die comdirect Bank macht dir den Einstieg in die Welt des Finanzhandels besonders leicht. Denn sie bietet dir einen 24-Stunden-Service, eine praktische App und Angebote zur Information und Weiterbildung. Hier erhältst du Zugang zu Podcasts, Markt-Updates und Analyse-Tools. So kannst du alles Wichtige Stück für Stück lernen. Und comdirect lässt dich dabei nicht alleine: Hast du Fragen, dann kannst du dich bei comdirect auf einen guten Service verlassen. Hier erreichst du über E-Mail, Telefon oder Live-Chat immer einen Finanz-Experten – selbst am Wochenende.

Einen Vorteil, den dir comdirect außerdem bietet: Du kannst dein Depot für drei Jahre kostenlos führen. Nach den drei Jahren bleibt das Depot unter bestimmten Bedingungen, wie mindestens zwei Trades pro Quartal oder bei Nutzung eines Girokontos, kostenlos. Ansonsten kostet es dich im Anschluss monatlich 1,95 Euro.