City E-Bike bei Aldi: Nicht nachvollziehbares Angebot

Während das Llobe Alu-Elektro-City-Bike für Damen in Schwarz, Beige und Grau angeboten wird, steht die Herren-Variante im Aldi Onlineshop nur in Schwarz zur Verfügung. Der Preis ist für alle vier Varianten identisch, liegt aber oberhalb der 1.000-Euro-Marke. Viel entscheidender: Wie ist es um die technischen Details des neuen E-Bikes bei Aldi bestellt?

Llobe E-Bike für City-Radler

Für die elektrische Trittunterstützung sorgt bei dem neuen Aldi-E-Bike mit 28-Zoll-Rädern und circa 50 Zentimetern Rahmenhöhe bei Bedarf ein 250 Watt starker Elektromotor, der am Vorderrad montiert ist. Die notwendige Energie wird aus einem Lithium-Ionen-Akku von Samsung bezogen (36 V, 10,4 Ah), der unter dem Gepäckträger montiert ist. Je nach Zuladung verspricht der Hersteller unter optimalen Bedingungen eine elektrifizierte Reichweite von 80 bis 90 Kilometern.

Insgesamt drei Unterstützungsmodi lassen sich nutzen. Ergänzend dazu ist ein LED-Display mit Ladestandanzeige nutzbar und es steht eine Nabenschaltung von Shimano zur Verfügung – mit allerdings nur drei Gängen, die sich über eine Drehschaltung am Lenkergriff einstellen lassen.

So sieht die Damen-Variante des Llobe Rosendaal 2 aus.

Klare Abzüge in der B-Note gibt es mit Blick auf die Sicherheit. Denn das Llobe E-Bike ist sowohl vorne als auch hinten mit Felgenbremsen ausgestattet. Das ist gegenüber Scheibenbremsen ein klarer Nachteil. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass das Fahrrad zusätzlich mit einer Rücktrittbremse ausgestattet ist. Dazu kommen LED-Leuchten vorne und hinten, ein Aluminium-Rahmen und ein Komfortsattel. Das maximal zulässige Gesamtgewicht liegt bei 150 Kilogramm.

Was kostet das Llobe E-Bike bei Aldi?

Die unverbindliche Preisempfehlung des Llobe City E-Bikes liegt nach Angaben von Aldi bei 1.999 Euro. Das ist aber am Ende nicht mehr als eine nackte Zahl. Denn das Modell mit dem Namen Rosendaal 2 steht im Onlineshop des Herstellers mit 10,4 Ah Akku schon heute zu einem Preis von 1.129 Euro zur Verfügung – innerhalb Deutschlands ohne zusätzliche Versandkosten. Und Aldi? Im Onlineshop des Discounters werden 1.169 Euro fällig. Du zahlst bei Aldi also 40 Euro mehr als beim Hersteller selbst. Das ist ziemlich überraschend, denn normalerweise ist Aldi darauf bedacht, einen Toppreis anbieten zu können.

In diesem Fall schlägt das Vorhaben in Gänze fehl. Denn nicht nur der Hersteller ist in seinem Webshop günstiger, sondern auch namhafte Wettbewerber. Norma, Lidl und andere bieten das Rosendaal 2 E-Bike von Llobe ab unter 1.100 Euro an. Bezieht man die anfallenden Versandkosten mit ein, sind es mindestens knapp 1.134 Euro. Und das gilt sowohl für das Damen- als auch für das Herren-Modell. Es zeigt sich wieder einmal: Nicht jedes Angebot von Aldi ist automatisch auch ein bahnbrechend gutes. Das Fahrrad als solches bleibt natürlich ein grundsolides Modell, um zum Beispiel (auf kürzeren Distanzen) zur Arbeit zu pendeln, oder zum Supermarkt zu radeln.

