Champions League live: Jetzt noch kostenlosen Livestream sichern

Der 2. Spieltag in der noch jungen Saison der UEFA Champions League steht auf dem Programm. Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch erwarten dich hochklassige Duelle der besten Fußballteams aus ganz Europa. Und wenn du schnell bist, kannst du noch von einer in Kürze endenden Sonderaktion von DAZN profitieren.

Diese Top-Duelle erwarten dich am 2. Spieltag

Zu den Höhepunkten am Dienstag dürfte zweifelsohne das Aufeinandertreffen von Paris St. Germain und Mancherster City gehören. Nach einem Remis am 1. Spieltag gegen Brügge steht Paris bereits jetzt im Kampf um den 1. Platz in Gruppe A in gewisser Hinsicht unter Druck. Das gilt auch für den FC Porto, der gegen den von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool antreten muss. Im Parallelspiel der Gruppe B trifft der AC Mailand auf Atletico Madrid und wäre gut beraten, nach einer knappen Niederlage im ersten Spiel gegen Liverpool heute Abend drei Punkte einzufahren.

Und was ist mit den deutschen Vertretern am Dienstagabend? RB Leipzig tritt zu Hause gegen Club Brügge an und muss nach dem fulminanten Spiel gegen ManCity am ersten Spieltag – es endete mit einer 3:6-Niederlage – vor allem in der Abwehr deutlich stabiler stehen. Als zweites deutsches Team ist am Dienstagabend Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon gefordert – und bangt noch um den Einsatz seiner beiden Offensiv-Stars Erling Haaland und Marco Reus. Dieses Spiel wird übrigens exklusiv bei Amazon Prime übertragen – selbst in der Konferenz bei DAZN ist von diesem Spiel nichts zu sehen.

Die Champions League Partien am Dienstag

Ajax Amsterdam – Besiktas JK (18:45 Uhr)

Schachtar Donezk – Inter Mailand (18:45 Uhr)

Paris St. Germain – Manchester City (21:00 Uhr)

RB Leipzig – Club Brügge (21:00 Uhr)

FC Porto – FC Liverpool (21:00 Uhr)

AC Mailand – Atletico Madrid (21:00 Uhr)

Borussia Dortmund – Sporting Lissabon (21:00 Uhr)

Real Madrid – Sheriff Tiraspol (21:00 Uhr)

Am Mittwoch geht es unter anderem mit den Partien Juventus Turin gegen den FC Chelsea und Benfica Lissabon gegen den FC Barcelona weiter. Zudem tritt der VfL Wolfsburg gegen den FC Sevilla an und der FC Bayern München trifft in der heimischen Allianz-Arena auf Dynamo Kiew.

UEFA Champions League live bei DAZN und Prime Video

Alle Spiele der UEFA Champions League zeigt seit der laufenden Saison in Deutschland nicht mehr der Pay-TV-Sender Sky live, sondern der Streamingdienst DAZN. Und wenn du jetzt ein Abo abschließt, kannst du dir noch einen Gratis-Monat sichern. Ab Oktober soll es diesen bei DAZN nicht mehr geben, wenn man den Angaben auf der Homepage des Anbieters Vertrauen schenken darf.

Ab dem zweiten Monat kostet das monatlich kündbare DAZN-Abo 14,99 Euro pro Monat. Ein Jahres-Abo ist für 149,99 Euro zu haben; also für rechnerisch 12,50 Euro monatlich. Entscheidest du dich für ein Abo, kannst du bei DAZN unter anderem auch alle Spiele der Fußball Bundesliga live sehen, die freitags und sonntags stattfinden.

Für Fans von Borussia Dortmund wichtig: Das Spiel des BVB gegen Sporting Lisssabon läuft am Dienstagabend nur bei Prime Video von Amazon. Alle Kunden von Amazon Prime können die Partie dort ohne zusätzliche Kosten sehen. Gleiches gilt für das Duell gegen Ajax Amsterdam am 19. Oktober. Nach einer kostenlosen 30-tägigen Testphase kostet Prime 7,99 Euro monatlich respektive 69 Euro im Jahr (5,75 Euro pro Monat). Als Prime-Kunden profitierst du unter anderem auch vom kostenlosen Premium-Versand vieler Amazon-Bestellungen und verschiedenen weiteren Extras.

Du möchtest noch mehr zur UEFA Champions League und den aktuellen TV-Rechten wissen? Dich interessiert zum Beispiel, wie es um die beliebten Konferenzschaltungen bestellt ist? Alle Details zu den TV-Übertragungen der UEFA Champions League liest du in unserem passenden Ratgeber.

Jetzt weiterlesen Champions League 2021/2022 im Live-Stream & ohne Internet: So bist du dabei