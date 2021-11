Nur noch heute 150 Euro Cashback sichern: Samsung-Smartwatch jetzt mit Preisvorteil

Kaufst du im Aktionszeitraum der Cashback-Aktion bis zum 28. November bei Mediamarkt eines der teilnehmenden Produkte, kannst du dich über bis zu 150 Euro Geld-Zurück freuen. Teil der Aktion sind verschiedene Ausführungen der neuen Samsung Galaxy Watch4 – sowie die neuen Galaxy Buds2. Die Aktion endet am Sonntagabend.

Das kann der smarte Helfer am Handgelenk

Die neue Galaxy Watch ist in zwei Varianten erhältlich: Einmal als minimalistisches Modell und einmal in der Classic-Version. Die Smartwatches aus dem Hause Samsung unterstützen dich mit einer Vielzahl an Funktionen bei einem ausgewogeneren Lebensstil. Denn sie können zahlreiche Vitaldaten erfassen, die dir helfen, dein Leben gesünder zu gestalten. So misst die Galaxy Watch4 unter anderem deinen Körperfettanteil, die Skelettmuskulatur und den Wasseranteil. Darüber hinaus kann die Samsung-Smartwatch deine Schritte und verbrauchte Kalorien zählen. So hast du immer alle Vitaldaten im Blick und weißt, wie du noch ein Stück weit gesünder leben kannst.

Was kann die Galaxy Watch4 außerdem? Sie misst parallel EKG und Blutdruck – oder analysiert deinen Schlaf. Dafür misst sie auch deinen Blutsauerstoffwert und erkennt, ob du schnarchst. Und damit du auch etwas mit den gewonnenen Daten anfangen kannst, gibt dir die Uhr auch hilfreiche Tipps, wie du deine Schlafqualität verbessern kannst.

Mediamarkt-Aktion: Bis zu 150 Euro Cashback beim Kauf einer Galaxy Watch4

Kaufst du die Smartwatch in der Classic-Variante 46 mm mit LTE im Aktionszeitraum bei Mediamarkt, erhältst du satte 150 Euro Cashback. Verrechnet kostet sie dich dadurch gerade einmal 299 Euro statt ursprünglich 449 Euro. Die Höhe des Cashbacks variiert dabei je nach Modell. So bekommst du für die 44 mm-Variante mit LTE 75 Euro Cashback. Dadurch kostet sie dich theoretisch nur noch knapp 271 Euro statt rund 346 Euro.

Auch beim Kauf der Bluetooth-Kopfhörer Galaxy Buds2 gibt’s Cashback. Hier bekommst du 25 Euro zurück und kannst sie deshalb bereits für knapp 95 Euro statt ursprünglich 120 Euro dein Eigen nennen. Sie sind die optimale Ergänzung zur Galaxy Watch4, da du die beiden Geräte auch gut miteinander verbinden kannst. So lässt sich zum Beispiel die integrierte Geräuschunterdrückung der Bluetooth-Kopfhörer oder abgespielte Musik über die Samsung-Smartwatch steuern.

Und so bekommst du das Geld im Aktionszeitraum zurückerstattet: Du kaufst das jeweilige Produkt bei Mediamarkt und registrierst es anschließend bis zum 20. Dezember für die Cashback-Aktion. Danach wird dir der jeweilige Geldbetrag auf das angegebene Konto überwiesen.

