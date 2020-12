Cashback: Bis zu 75 Euro Geld zurück bei iRobot-Saugroboter

Saugroboter sind beliebte Smart-Home-Gadgets und vor allem nützliche Helfer im modernen Haushalt. Zur Weihnachtszeit stehen wieder viele Saugroboter auf diversen Wunschzetteln. Und mittlerweile gibt es nicht nur Saug-, sondern auch Wischroboter.

iRobot ist einer der Marktführer auf dem Gebiet der smarten Haushaltshelfer und hat zahlreiche Roomba-Modelle auf den Markt gebracht. Bist du noch auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk, könnten die kleinen Helfer es sich gut unter dem Weihnachtsbaum machen. Zusätzlich kannst du bei dem Kauf des Geschenkes dank einer aktuellen Cashback-Aktion Geld sparen. Hierfür nach dem Kauf einfach ein Bild des Kassenbons hochladen und anschließend ein bisschen Geld wieder bekommen. Je nach Modell immerhin 75 Euro.

Nachfolgend die Modelle, die an der Cashback-Aktion teilnehmen. Zwei Saug- und ein Wischroboter. Jetzt in der Weihnachts-Shoppping-Phase lohnt sich der Kauf, da du den Cashback-Vorteil nutzen kannst. Die Cashback-Aktion gilt aber auch noch bis ins neue Jahr. Am 9. Januar ist Schluss mit der Aktion.

Geld zurück bei diesen Roomba-Saugrobotern

Bei zwei Roomba Staubsaugrobotern kannst du bei Saturn Cashback kassieren. Der Roomba i7158 kann über eine App gesteuert werden.

Viele Allergiker sehen dem Frühling mit seinem Pollenflug mit gemischten Gefühlen entgegen. Feature des Saugroboters: Der Roomba i7158 erkennt die Tage mit besonders hohem Pollenflug und schlägt eine zusätzliche Tour vor. Somit ist er das perfekte Geschenk, um Allergikern einen angenehmen Frühling zu bereiten.

Für 579 Euro gibt es den Roomba i7158 bei Saturn. Nimmst du an der Cashback-Aktion teil, gibt es hier 50 Euro zurück und der Roboter wird preiswerter.

Der Roomba i7+ ist das aktuelle Flaggschiff der Serie, das sich nach getaner Arbeit sogar selbst leert. Für einen Preis von 779 Euro bekommst du bei Saturn aktuell dieses Modell. Der Cashback-Vorteil ist hier am höchsten, denn du bekommst ganze 75 Euro wieder.

Der große Vorteil bei diesem Gerät ist die erwähnte automatische Leerung in der Aufladestation. So fährt der Roboter nicht nur zum Aufladen, sondern auch zum Entleeren an die Station und nimmt die Arbeit danach wieder auf. Ein Volumen von rund 30 Staubbehälter finden in der Aufladestation Platz, erst dann musst du dich selbst darum kümmern, dass dieser Behälter geleert wird. Zu kleine Staubbehälter sind normalerweise die größten Schwächen von Saugrobotern. Mit dem i7+ fällt das Ärgernis nicht mehr ins Gewicht.

Übrigens haben wir für dich den Roomba i7+ bereits für getestet und alles Wichtige in einem umfassenden Testbericht zusammengefasst.

Auch Wischroboter mit Cashback

Neben den reinen Saugrobotern der Roomba-Serie gibt es im Protfolio von iRobot auch noch die Braava Wischroboter. Diese sind kompatibel mit den Roomba Geräten und eigenen sich ebenfalls als Top-Weihnachtsgeschenk. So kann das Braava Gerät direkt loslegen, nachdem der Roomba Staubsauger wieder in seiner Station ist. Da der Roboter deinen Wohnraum kartiert, kannst du gezielt in der App auswählen, wo gewischt werden und welche Stellen ausgelassen werden soll.

Bei Saturn bekommst du den Wischroboter Braava Jet M6138 derzeit zu einem Preis von 549 Euro. Mit einem Cashback-Vorteil von 75 Euro sparst du nach dem Kauf extra.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.