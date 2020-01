Den Fokus legt Media Markt bei den WSV-Aktionen auf TV-Geräte. Nach strenger Regel gibt es hier den Maximal-Betrag als Direktabzug: 300 Euro beim Kauf eines Fernsehers ab 1.999 Euro. Aber auch darunter gibt es einige Aktionen, die sich durchaus lohnen können.

Weitere WSV-Deals Media Markt WSV: Die besten Deals mit neuem Tiefpreis für das Galaxy A50

WSV bei Media Markt: Diese Angebote gibt es

Das meiste tatsächliche Sparpotenzial gibt es bei Fernsehern und auch bei Einbaugeräten, wobei hier ein genauer Blick hilfreich ist.

Fernseher mit Direktabzug

Gemäß folgender Aufstellung gibt es den Direktabzug im Warenkorb:

Einkaufswert (Mindestens) Direktabzug im Warenkorb 599 Euro 70 Euro 799 Euro 90 Euro 999 Euro 150 Euro 1.499 Euro 200 Euro 1.999 Euro 300 Euro

Den höchsten Direktabzug gibt es erwartungsgemäß also nur, wenn du auch tief in die Tasche greifst. Immerhin kannst du dann auch etwas von deinem Neuwerwerb erwarten. In die betreffende Preisklasse fallen zum Beispiel riesige QLED-Fernseher von Samsung oder die Signature-Geräte aus der OLED-Serie von LG.

Aber auch zu günstigeren Preisen gibt es Cashback, sodass sich das Schnäppchen lohnen kann. Beispiel: Der 55 Zoll große QLED-Fernseher (GQ55Q60RGTXZG), einer von Samsungs Bestsellern, kostet sonst 769,99 Euro. Dank Direktabzug rutscht das Gerät unter die 700-Euro-Marke.

Teurer geht immer Völlig irre: Dieser Fernseher kostet 65.000 Euro und kann nicht mal 8K

Weitere Direktabzug-Vorteile

Außerdem gibt es verschiedene Direktabzug-Optionen auch noch bei anderen Produktkategorien im Media Markt WSV. Mit dabei sind Kaffeevollautomaten, Notebooks und Staubsauger – darunter natürlich auch Saugroboter.

Folgende Direktabzug-Möglichkeiten hast du hier:

50 Prozent Rabatt auf Einbaugeräte: Angebote kritisch beäugen

Dazu wirbt Media Markt mit 50 Prozent Rabatt auf Einbaugeräte wie Kühl- und Gefrierschränke, Geschirrspüler, Einbau-Kaffeevollautomaten und Dunstabzugshauben. Diese 50 Prozent sind zwar nicht gelogen, allerdings beziehen sie sich auf den UVP des Herstellers. Der Straßenpreis – insbesondere bei den langen Produktzyklen von Einbaugeräten – ist meist deutlich geringer. Tolle Schnäppchen sind bei den WSV-Angeboten nicht auszuschließen. Um 50 Prozent günstiger als bei der Konkurrenz sind die Deals aber wohl nicht.

Media Markt WSV: Infos zur Aktion

Die WSV-Aktion startet bei Media Markt am Dienstag (21. Januar) und 20:00. Explizit gelten Direktabzüge und Rabatte nur auf lagernde, also direkt verfügbare Produkte. Ende ist am Sonntag, 2. Februar, um 23:59, also mit Tagesausklang.

Noch mehr Deals aus der WSV-Aktion – unter anderem mit Smartphones – findest du hier.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.