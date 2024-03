Vorneweg: Das Prinzip ist denkbar einfach. Beim Bezahlen mit bestimmten Kreditkarten, sammelst du für jeden ausgegebenen Euro Punkte. Diese Punkte werden im großen Stil gesammelt und lassen sich dann in Vorteile für die verschiedenen Loyalty-Programme von Airlines, Hotelketten oder sonstigen Vorteils-Systemen umwandeln und einlösen. Die bekannteste, weil effektivste Karte dafür ist die American Express Platinum. Und für die gibt es gerade – und für kurze Zeit – ein echtes Kracher-Angebot für Neukunden.

Beliebt trotz 60 Euro Jahresgebühr

Das Sammel-System von American Express nennt sich „Membership Rewards“. Die Punkte sammelst du bei jedem Umsatz mit der Karte – hier ist also Zahlungsdisziplin gefragt. Effektiv ist die Karte nämlich nur, wenn du wirklich immer, wenn es geht, deine Zahlungen mit der Amex abwickelst. Beim Supermarkt, im Restaurant und beim Online-Shopping. Zum Glück ist sie Google-Pay- und Apple-Pay-kompatibel.

Die Premium-Amex hört auf den Namen Platinum, ist aus echtem Metall und kommt mit einigen satten Vorteilen um die Ecke. Allerdings kostet sie auch 60 Euro Gebühr. Und zwar pro Monat. Somit lohnt sie sich nur für Leute, die die Vorteile auch wirklich ausreizen. Vor allem auf Reisen macht sie sich dabei bezahlt. Und genau das ist der Aspekt, der in sozialen Medien vorgebracht wird und dem viele nacheifern wollen. Dabei muss gesagt werden, dass das bei effizientem Einsatz klappen kann, aber nicht muss. Am Ende lohnt die Karte sich nur dann, wenn der Umsatz konsequent gemacht wird und auf einem entsprechenden Niveau stattfindet.

Business-Class-Flug geschenkt? Diese Aktion gilt nur noch kurze Zeit

Je nachdem, welche Karte aus dem America-Express-Portfolio (für 60, 12, 5 oder 0 Euro Jahresgebühr) du dir holst, bekommst du einen Grundstock an Punkten. Und da kommt das aktuelle Angebot zum Tragen. Satte 55.000 Mebership Rewards Punkte bekommst du gerade für die Beantragung einer Platinum Card. Immerhin noch 40.000 Punkte sind es bei der Gold Card für 12 Euro Jahresgebühr.

Ein Beispiel: Mit den 55.000 Punkten der Platinum-Card kannst du dir nach der Transformation in entsprechende Meilen unter Umständen schon ein Business-Class-Ticket bei der Lufthansa einlösen: Für die 55.000 Punkte gibt es aktuell 18.333 Payback-Punke, die sich 1:1 in Miles-&-More-Meilen umwandeln lassen. Ohne Status gilt dort: Flugpreis Mal 4 gleich Preis in Meilen. Für die 18.333 Meilen bekommst du unter Umständen fast ein komplettes Business-Class-Ticket, je nachdem, wohin und wie früh du buchst. Economy-Tickets kannst du sogar komplett von dem Punktepolster bezahlen.

Selbst ohne besondere Meilen-Deals bekommst du für die Amex-Punkte einen kostenlosen Lufthansa-Flug (hier von Frankfurt nach Lissabon). Der Weg zum Business-Class-Ticket ist dabei nicht weit.

Wenn es besondere Meilen-Aktionen gibt, bei denen der Einsatz dieser sich im Gegenwert erhöht, ist das Business-Class-Ticket schnell komplett kostenlos drin.

Ein Countdown auf der Amex-Seite gibt an, wie lange es dieses Riesen-Punkte-Polster noch gibt. Das Angebot mit den Extra-Punkten für die Platinum- und Gold-Karte gilt leider nicht einfach so. Gebunden ist es an 10.000 Euro Mindestumsatz mit der Kreditkarte im ersten halben Jahr (4.500 Euro bei der Gold Card). Das ist möglich, wenn du wirklich so gut wie alles mit dieser Karte bezahlst. Laut Countdown ist das Angebot nur noch bis Dienstag, 19. März, um 9 Uhr morgens gültig.

Diese Vorteile stecken sonst noch in der Kreditkarte

In der Top-Karte, also der teuren Platinum, gibt es pro Jahr 150 Euro Restaurant-Guthaben (u. a. für Block House, Jim Block, Alex, The Grill), 120 Euro Streaming-Guthaben (Netflix, Prime Video, Wow), 200 Euro Online-Reiseguthaben, 90 Euro Shopping-Guthaben und Zugang zu Airport-Lounges auf der ganzen Welt. Gerade bei letzterem Vorteil klingt dieser oft besser, als er ist. Gemeint sind damit nämlich generelle Lounges, die nicht an die Leistungen der Airline-Lounges herankommen. Dennoch: Ruhe und Sitzplätze am Flughafen sind damit sicher.

All diese Vorteile hast du nur mit der Platinum-Card für 60 Euro monatlich. Was ein Brett ist. Die 12 Euro teure Gold Card ähnelt der Platinum nur, weil du hier ebenfalls Punkte sammelst, die du einlösen und umsetzen kannst. Das volle Angebot an Vorteilen der Platinum Card liest sich gut. Angesichts von 60 Euro im Monat musst du aber überlegen, ob sich die Vorteile für dich wirklich auszahlen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.

→ Zur Platinum Karte von American Express (55.000 Extra-Punkte möglich)

→ Zur Gold Karte von American Express (40.000 Extra-Punkte möglich)

Komplett kostenlose Kreditkarten

Die Amex Blue ist hingegen die kostenlose Karte unter den American Express Kreditkarten. Bist du daran interessiert, würden wir dir aber eher einen Blick auf unser Ranking der besten kostenlosen Kreditkarten empfehlen. Willst du Amex-Punkte sammeln, ist hier nämlich auch die American Express Payback Karte mit dabei. Das ist die beste Kreditkarte für Punktesammler, die keine monatliche Gebühr bezahlen wollen. Warum sie trotzdem nicht die beste Kreditkarte ist und welche der Gratis-Karten bessere Konditionen haben, erfährst du im Ratgeber zu den kostenlosen Kreditkarten.

