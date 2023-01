Sonderaktion lässt dich Bundesliga gratis und in Full-HD schauen: So funktioniert’s

Wenn du umsonst Spiele der Fußball-Bundesliga sehen möchtest, solltest du jetzt einen Gratismonat bei Zattoo abschließen. So kannst du nämlich zwei Partien der Bayern völlig kostenfrei schauen – und dabei sogar noch einen TV im Wert von 1.200 Euro gewinnen! Wie das geht, erfährst du hier.

Was ist Zattoo? TV-Streaming mit über 100 Sendern

Bei Zattoo handelt es sich um eine Fernseh-Streaming-Plattform. Nach dem Abschluss eines Probemonats für das Ultimate-Abo – welches dich an dem Gewinnspiel teilnehmen lässt (dazu später mehr) – hast du Zugriff auf 147 TV-Sender, davon sind 38 in Full-HD und 91 immerhin in HD. Zu den Programmen zählen die öffentlich-rechtlichen wie ARD und ZDF, doch auch beliebte private Sender wie Sat.1 und ProSieben stehen dir in Full-HD zur Verfügung. Cool ist außerdem, dass du Zattoo auch unterwegs auf EU-Reisen nutzen kannst und das sogar auf bis zu vier Streams gleichzeitig.

Doch worüber kann man Zattoo eigentlich streamen? Neben einer App für viele Smart-TVs gibt’s den Content der Plattform unter anderem auch über den Amazon Fire TV Stick oder Google Chromecast. Des Weiteren kannst du ebenfalls ganz einfach auf dem PC per Web-App oder im Browser über Zattoo streamen.

Gratis Probemonat und Chance auf 1.200 Euro TV

Und all dies machst du mit dem Probemonat zumindest für 30 Tage völlig kostenfrei. So kommst du unter anderem auch in den Genuss von zwei Bundesliga-Spielen in Full-HD: Am 20. Januar spielt der FC Bayern München die erste Bundesliga-Partie im Jahr 2023 gegen RB Leipzig – und da dies auf Sat.1 läuft, kommst du mit Zattoo in Full-HD zum Fußball-Genuss. Denn: Über Satellit oder Kabel siehst du Sat.1 wie die meisten Privaten ohne Zubuch-Option nur in SD-Qualität. Bei Zattoo ist die HD-Option im Probemonat mit dabei.

Am 24. folgt dann noch ein weiteres Bayern-Match auf dem Sender, dieses Mal gegen den 1. FC Köln. Auch abseits vom Sport gibt es beispielsweise mit dem Start von „Deutschland sucht den Superstar“ am 14. Januar auf RTL ein weiteres TV-Highlight, welches du mit Zattoo genießen kannst.

Wichtig ist, dass du einen Probemonat für das Ultimate-Paket abschließt, denn nur so hast du auch eine Chance an dem tollen Gewinnspiel teilzunehmen: Unter allen, die bis zu 31.01 einen solchen Gratismonat abschließen, wird nämlich ein brandneuer Smart-TV der Marken Samsung, Panasonic oder LG im Wert von maximal 1.200 Euro verlost! Dabei kann der Sieger später selbst bestimmen, welches Modell und wie viel Zoll in sein Wohnzimmer passen.

Doch aufgepasst: Beim Abschluss des Gratismonats musst du bereits eine Zahlungsmethode hinterlegen und das Abo verlängert sich nach dem Ablauf der 30 Tage automatisch weiter. Anschließend zahlst du 13,99 Euro im Monat. Wenn du mit dem Angebot von Zattoo während der Probezeit nicht zufrieden bist oder wirklich nur den Gratis-Monat mitnehmen willst, kannst du die Verlängerung aber jederzeit online abschalten oder später monatlich kündigen.