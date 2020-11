Bundesliga für 99 Cent: Dieser Amazon-Deal gilt nur noch heute

Dabei handelt es sich erneut um jene Bundesliga-Spiele, die DAZN überträgt. Das sind beispielsweise die Freitagsspiele, aber auch einzelne Begegnungen am Sonntag oder Montag. Die Übertragung erfolgt im Fall von Amazon über den Prime Video Kanal Eurosport HD 2 Extra. Heute kannst du direkt Vfl Wolfsburg vs. Werder Bremen live sehen.

Um das Angebot nutzen zu können, benötigst du einen Amazon-Prime-Account. Mit ihm kannst du dann den Prime-Video-Channel von Eurosport buchen. Bis um Mitternacht bietet Amazon ihn für 99 Cent monatlich an. Dieser Preis gilt allerdings nur für die ersten sechs Monate. Nach Ablauf der sechs Monate und bei nicht erfolgter Kündigung fallen dann 5,99 Euro pro Monat an.

Diese Befristung ist aus heutiger Sicht aber nicht dramatisch. Denn zumindest nach aktueller Planung endet die Saison am 22. Mai 2021, also in ziemlich genau einem halben Jahr. Hinzu kommt, das mit Ende der Saison die Übertragungsrechte auslaufen. Zwar bleibt DAZN Partner der Bundesliga, doch der Vertrag mit Eurosport läuft aus. DAZN war lediglich in den Eurosport-Vertrag eingestiegen, das Streaming über Amazon ist eine Altlast. Es ist davon auszugehen, dass diese nicht verlängert wird.

Diese Bundesliga-Spiele kannst du sehen

Für insgesamt weniger als sechs Euro (zuzüglich Prime-Abo) kannst du in den kommenden Wochen dann unter anderem diese Spiele sehen.

Vfl Wolfsburg vs. Werder Bremen

Hertha BSC vs. FC Union Berlin

TSG Hoffenheim vs. FC Augsburg

Vfl Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt

Union Berlin vs. Borussia Dortmund

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern München

Zahlreiche weitere Spiele bis zum Ende der Saison sind noch nicht terminiert, daher steht auch noch nicht fest, welcher Sender welche Übertragungsrechte bekommt.

Um die Bundesliga-Spiele sehen zu können, brauchst du einerseits einen schnellen Internetanschluss. DSL reicht hier aber in der Regel aus, wenn der Anschluss nicht langsamer als 6 Mbit/s ist. Außerdem brauchst du die Prime Video App für deinen Smart TV oder einen Amazon Fire TV Stick. Alternativ kannst du auch auf deinem Smartphone oder Tablet zuschauen.

Übrigens: Solltest du DAZN lieber auf „normalem“ Weg empfangen wollen: DAZN gibt es jetzt auch im Kabelnetz.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.