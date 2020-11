Bundesliga für 1 Cent im Jahr: Irres Angebot von Amazon

Das Angebot, die Fußball-Bundesliga für 1 Cent im Jahr zu sehen, macht dir Amazon. Der Deal geht dabei offenbar zurück auf die einstige Kooperation von Amazon und Eurosport. Amazon hatte im Rahmen der Amazon Channels den Eurosport Player vermarktet. Eurosport wiederum hatte die Rechte an der Fußball-Bundesliga. Nach nur einem Jahr verlor Eurosport das Interesse an den Spielen, gab die Spiele an DAZN weiter bevor man im Rahmen der Corona-Pandemie ganz aussteigen wollte.

Nun überträgt DAZN nach langem hin und her weiterhin die Bundesliga. Aber offenbar hat Eurosport noch immer gegenüber Amazon Verpflichtungen: Denn DAZN ist weiterhin über den Amazon Channel als Eurosport-Sender zu empfangen. Und das jetzt sogar für nur 1 Cent – im Jahr.

Alternative zu DAZN – für nur 1 Cent

Über den Eurosport Player im Amazon Channel siehst du alle Spiele, die DAZN übertragen darf. Das sind alle Spiele der 1. Bundesliga, die am Freitagabend stattfinden. Hinzu kommen Spiele am Sonntag um 13.30 Uhr sowie am Montag um 20.30 Uhr, sofern sie stattfinden.

Heute (6.11.) kannst du somit um 20.30 Uhr Werder Bremen gegen den 1. FC Köln live schauen. Auch das Stadtderby Hertha BSC gegen 1. FC Union Berlin am 4. Dezember wird exklusiv von DAZN gezeigt.

Um den Amazon Channel zu buchen, musst du Nutzer von Amazon Prime sein. Danach ist die Buchung ganz einfach per Mausklick über die Webseite von Amazon möglich. Das Angebot, den Prime Channel für nur 1 Cent pro Jahr zu buchen, gilt nach Angaben von Amazon bis Ende des Jahres.

Selbst, solltest du noch kein Amazon-Prime-Nutzer sein, ist das Angebot deutlich günstiger als ein DAZN-Abo. Dieses kostet als Jahresabo 119,99 Euro. Amazon Prime kostet mit den zahlreichen Vorteilen, die das Prime-Abo dir außerdem bietet, 69 Euro pro Jahr. Du zahlst also nur 69,01 Euro. Alternativ kannst du auch monatlich 7,99 Euro zahlen. Die ersten 30 Tage sind kostenlos. Die weiteren Inhalte, die DAZN anbietet, kannst du mit diesem Abo allerdings nicht sehen.

→ Black Friday Frühstart bei Amazon – das sind die besten Angebote

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.