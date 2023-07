Brutal guter Sound: Diese erstklassigen Kopfhörer kosten jetzt keine 100 Euro mehr

Den bevorstehenden Prime Day bei Amazon (11. und 12. Juli) kontert MediaMarkt aktuell bereits mit seiner eigenen Rabatt-Aktion für alle myMediaMarkt-Kunden. Hier gibt es ebenfalls zahlreiche tolle Technik-Deals zu entdecken. Der Vorteil: Die Anmeldung ist im Gegensatz zum Prime-Abo komplett kostenlos! Und mit diesem Bluetooth-Kopfhörer für nur 99 Euro gibt es unter den Angeboten einen waschechten Geheimtipp!

Warum diese Kopfhörer jetzt zum echten Preis-Tipp werden

Der Prime Day Konter von MediaMarkt läuft bereits jetzt schon und geht bis zum 13. Juli (23:59 Uhr). Mehr Informationen zu der Aktion sowie eine Übersicht über einige der Highlight-Deals, findest du in diesem Artikel. Hier widmen wir uns hingegen einem absoluten Geheimtipp unter den Angeboten: den Soundcore Space Q45 Over-Ear-Kopfhörern.

In unserem Test bezeichneten wir diese als „die besten ANC-Kopfhörer für unter 150 Euro“ – und jetzt gibt es die Over-Ears sogar für unter 100 Euro! MediaMarkt streicht für angemeldete Nutzer nämlichen den UVP von 149,99 Euro und drückt den Preis auf starke 99 Euro. Ein Blick auf den Preisverlauf zeigt: Hierbei handelt es sich um einen absoluten Top-Deal, der in der Historie nur kurzzeitig um lediglich einen Euro unterboten werden konnte.

ANC, satte Bässe und ein tolles Design – Das macht die Over-Ears so besonders

Während andere Hersteller wie Sony oder Bose mit Preisschilder jenseits der 300-Euro-Marke daherkommen, liefern dir die Soundcore Space Q45 Bluetooth-Kopfhörern im Angebot für jetzt nur 99 Euro einen tollen Preis-Leistungs-Tipp. Denn technisch müssen sich die Hörer keineswegs hinter der prominenten Konkurrenz verstecken! Dies fängt schon beim schicken Design samt hochwertiger Verarbeitung an und setzt sich natürlich auch beim Sound fort. Hier setzt Soundcore vor allem auf 40-Millimeter-Audiotreiber, welche dir einen starken Klang samt satter Bässe liefern. Und auch die Stimmwiedergabe beim Telefonieren ist überaus klar und hochwertig. Via Bluetooth verbindest du die Kopfhörer übrigens blitzschnell mit deinem Smartphone, alternativ ist aber ebenso ein klassischer Kopfhörer-Anschluss vorhanden.

Die kostenlose Soundcore-App (für Android und iOS) bietet dir darüber hinaus viele Einstellungs-Möglichkeiten, etwa über einen Equalizer. Hier kannst du übrigens auch die Stärke des Active Noise Cancelling (ANC) in fünf Stufen einstellen. Doch auch am Kopfhörer selbst befindet sich natürlich eine Taste für das Feature. In unserem Test konnte die ANC-Funktion dabei übrigens vollends überzeugen und etwa Geräusche im Zug fast vollständig auszublenden. Auch ein Transparenz-Modus ist zusätzlich vorhanden und lässt dich – ohne die Kopfhörer absetzen zu müssen – die Umgebung besser wahrnehmen.

Für 99 Euro bekommst du mit den Soundcore Space Q45 also wirklich hochwertige Over-Ear-Kopfhörer zum absoluten Schnäppchen-Preis. Auf der Aktionsseite von MediaMarkt findest du aber natürlich noch viele weitere tolle Deals, etwa zum Tefal OptiGrill oder zu einem riesigen 4K-Fernseher von Samsung.