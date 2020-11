Breaking Deal: Hier gibt's die Sonos Playbar zum Bestpreis

Erst einmal war die Sonos Playbar so billig zu haben: Vor einem Monat bot Media Markt die Soundbar schon einmal für 444 Euro an. Damals galt der Preis nur zwei Stunden. Jetzt verkauft Media Markt die Playbar von Sonos im Rahmen einer Breaking Deals genannten Aktion. Trotzdem gilt wie immer: Nur so lange der Vorrat reicht. Du solltest also schnell sein.

Einen Ausverkauf können wir nicht ausschließen, schließlich handelt es sich um den besten Preis für die Sonos Playbar, den es bisher in einem regulären Onlineshop gab.

Bei Sonos direkt bekommst du die Playbar seit diesem Sommer gar nicht mehr. Sonos hat sie zugunsten des Nachfolgers Sonos Arc aus dem Sortiment genommen. Doch auch wenn es schon einen Nachfolger für die Playbar gibt, gehört diese noch lange nicht zum alten Eisen. Du kannst mit ihr deinen TV-Ton über ein optisches Kabel wiedergeben. Verknüpfst du die Playbar darüber hinaus mit einem Sonos Sub und weiteren Rücklautsprechern, so hast du ein kleines Heimkino. Zum Betrieb sind diese aber nicht notwendig.

Durch LAN oder WLAN kannst du Sonos mit deinem Heimnetzwerk und dem Internet verbinden und hast so Zugriff auf Musikstreaming-Dienste wie Spotify und Apple Music aber auch auf nahezu alle Radiosender der Welt. Außerdem kannst du Sonos über Amazon Alexa, Google Home sowie Smartphone- und Tablet-Apps steuern.

Die technischen Daten im Überblick

1 optischer Audio-Eingang

2 LAN-Anschlüsse

Anschluss per WLAN möglich

Gewicht 5,4 Kilo

90 Zentimeter breit, 8,5 Zentimeter tief, 14 Zentimeter hoch

Montage über oder unter dem TV oder an der Wand durch Zubehör möglich

444 Euro ist ein Preis, der für sich spricht. Die unverbindliche Preisempfehlung von Sonos lag einst bei 799 Euro. Zu diesem Preis verkaufen einige Shops die Playbar auch heute noch. Der Marktpreis bei anderen Händlern beginnt bei 520 Euro.

Sonos Playbar für nur 444 Euro bei Media Markt. Versandkosten fallen nicht an.

