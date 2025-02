Das braucht jeder PS5-Besitzer: Originales Sony-Zubehör kostet jetzt nur 25 Euro

Bei MediaMarkt in der Mehrwertsteuer-Aktion ist gerade einiges rund um die PS5 im Angebot. Unter anderem die Konsole selbst für deutlich unter 400 Euro übrigens. Ein Blick aufs Zubehör lohnt sich aber ebenfalls.

Für 25 Euro: Dieses Original-Zubehör ist richtig nützlich

Ebenfalls im Angebot: die Ladestation für bis zu zwei dieser Controller. Das Original-Zubehör von Sony ist jetzt für 25,20 Euro zu haben und lädt die Controller ohne Kabel im USB-Slot auf. Das ist einerseits bequem und sorgt andererseits für ein aufgeräumtes Bild rund um deine PlayStation.

Zugegeben, der Preis ist für den Moment gut und bildet auch den durchschnittlichen Bestpreis der vergangenen Monate ab. Der Zeitpunkt ist also ordentlich. Vor über einem Jahr gab es die Station aber auch schon mal für 20 Euro. Dennoch – wer nicht ewig warten will, kann zuschlagen. Wichtig ist nur, dass die Angebotsaktion ausschließlich für eingeloggte Kunden bei MediaMarkt gilt. Wer das nicht will (Mitgliedschaft ist kostenlos), für den ist das Angebot uninteressant.

Bei MediaMarkt im Angebot: Die Sony DualSense Ladestation

Außerdem praktisch bei der Ladestation: Da sie mit einem Netzanschluss und Netzkabel geliefert wird, kannst du sie direkt an die Steckdose schließen. So bleibt ein USB-Port an der PS5 frei und du kannst ihn für anderes Zubehör verwenden.

Auch die PS5 selbst ist günstiger

Die PlayStation 5 selbst gibt’s im in der „Slim Digital“-Version billiger. Also der aktualisierten Variante und ohne Laufwerk – also nur für heruntergeladene Spiele. Mit den aufgerufenen 377 Euro für eingeloggte Kunden erzielt MediaMarkt den besten Preis seit dem Black Friday.

