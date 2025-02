Braucht jeder: Amazon haut dieses Gadget kurze Zeit für unter 10 Euro raus

Das nächtliche Laden von Smartphone, Kopfhörern und Smartwatch kann schnell für ein Chaos aus Kabeln sorgen – besonders dann, wenn nicht genügend Steckdosen verfügbar sind. Eine clevere Lösung bietet ein Ladegerät mit zwei USB-Anschlüssen, das es erlaubt, mehrere Geräte gleichzeitig aufzuladen, ohne zusätzlichen Platz zu beanspruchen. Aktuell bietet Amazon ein beliebtes Modell von Anker mit einem USB-C- und einem USB-A-Port zu einem stark reduzierten Preis an.

Darum ist dieses Ladegerät top fürs Reisen und für zu Hause

Immer mehr Geräte haben einen Akku verbaut. Das Tablet will aufgeladen werden, das Handy und am besten auch noch die Leselampe, der Milchaufschäumer und der Rasierer. Was einerseits gut ist, weil keine Kabel nerven und Batterien weggeschmissen werden müssen, bedeutet andererseits, dass man zig Steckdosen und Kabel benötigt und oftmals mehrere Geräte am Tag wieder aufladen muss. Was da hilft, ist eine gewisse Ordnung und ein Ladegerät mit mehr als nur einem Steckplatz. Und ein solches gibt’s bei Amazon jetzt dank 44 Prozent Rabatt für nur noch 9,99 Euro.

Das „Anker 20W USB-C-Ladegerät“ verfügt über einen klassischen USB-A-Anschluss, der noch für viele ältere Geräte benötigt wird sowie einen USB-C-Anschluss. Solltest du kein USB-C- auf USB-C-Kabel besitzen, kannst du das Netzteil aber trotzdem verwenden. Denn ein 150 Zentimeter langes USB-C-Kabel liefert Anker gleich mit. Da es sich hierbei um ein 20-Watt-Ladegerät handelt, sind Smartphone, Kopfhörer und Co. schnell aufgeladen. Ein iPhone 15 soll nach Herstellerangaben zum Beispiel nach nur 30 Minuten am Kabel wieder von null auf 55 Prozent aufgeladen sein. Nutzt du beide Anschlüsse zeitgleich, sinkt die gesamte Ausgangsleistung auf 7,5 Watt pro Port. Wer über Nacht lädt, hat dadurch aber überhaupt keinen Nachteil.

Das Netzteil ist zudem mit mehreren Sicherheitsfeatures ausgestattet, die deine Geräte etwa vor Überspannung oder einem Kurzschluss schützen. Außerdem ist das Ladegerät perfekt für Reisen, da du so nicht mehrere Netzteile im Koffer mitschleppen musst.

Unter 10 Euro bei Amazon: Keiner ist günstiger

Schauen wir abschließend noch auf den Preis. Vom mittleren Verkaufspreis streicht Amazon gerade 44 Prozent, sodass am Ende nur noch 9,99 Euro auf der Rechnung stehen. Und wie ein Blick auf den Preisvergleich zeigt, ist das ein top Preis, der zurzeit von keinem anderen Shop unterboten wird. Wenn dein Warenkorb insgesamt mit Produkten, die von Amazon versandt werden, einen Wert von über 39 Euro enthält, ist der Versand kostenfrei. Ansonsten kommen 3,99 Euro Versandkosten hinzu.

