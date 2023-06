Brandneues Pixel Fold mit Vertrag: Hier kannst du über 600 Euro sparen und bekommst es zuerst!

Nachdem Samsung mit seinen Fold-Modellen bereits für Aufmerksamkeit gesorgt hatte, wagt sich Google mit dem neuen Pixel Fold ebenfalls an ein faltbares Smartphone. Bei O 2 kannst du das coole Gerät jetzt schon mit einem Tarif vorbestellen – und bekommst dafür die Pixel Watch im Wert von rund 290 Euro gratis dazu! Bei dem Tarif werden dir so 25 GB 5G-Datenvolumen zur Verfügung gestellt – mit einem fetten Sparpotenzial von über 600 Euro.

Pixel Fold mit gratis Smartwatch – Das bieten dir die Google-Geräte

Du kannst dich nicht entscheiden, ob du ein Smartphone oder ein Tablet möchtest? Das Google Pixel Fold liefert dir beides in einem Gerät! Zugeklappt hast du so ein 5,8 Zoll großes Pixel Smartphone, welches du problemlos in deine Hosentasche stecken kannst. Ausgeklappt strahlt dir hingegen ein eindrucksvolles 7,6 Zoll OLED-Display entgegen. In Kombination mit dem coolen Splitscreen-Feature stehen dir mit dem Pixel Fold zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten zur Verfügung, um das Falt-Feature im Alltag zu nutzen. Google setzt dafür übrigens auf ein besonders langlebiges Scharnier zum Falten.

Google Pixel Fold Software Android 13 Prozessor Google Tensor G2 Display 5,79 Zoll, 1.080 x 2.092 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 512 GB, 256 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.821 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IPX8 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 263 g Farbe Schwarz, Weiß Einführungspreis Pixel Fold (12/256 GB): 1899 € Marktstart Juni 2023

Egal, ob aus- oder zugeklappt: Das Pixel Fold weiß technisch definitiv ebenfalls zu überzeugen. So punktet etwa der Bildschirm unter anderem mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Gleichzeitig sorgt der Google Tensor G2 Prozessor samt 12 GB Arbeitsspeicher für ordentlich Power und eine flüssige Nutzererfahrung im Alltag. Hier profitierst du – wie bei allen Google-Smartphones – davon, dass Hard- und Software aus einem Haus stammen. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket vom starken 4.821-mAh-Akku, einem Triple-Kamera-System rund um die 48-MP-Hauptkamera sowie 256 GB Speicherplatz.

Das neue Google Pixel Fold kann aktuell ab 1.899 Euro vorbestellt werden, im Tarif-Bundle zahlst du hingegen einmalig lediglich 29,99 Euro (inklusive Versand) für das Gerät. Zusätzlich schenkt Google allen Vorbestellern die Pixel Watch – und auch bei dem Tarif-Deal von O 2 gibt’s die Smartwatch im Wert von rund 290 Euro umsonst on top. Dafür musst du dein Pixel Fold nach dem Kauf auf dieser Aktionsseite registrieren.

Mit 25 GB und einer Allnet-Flat: Der Tarif zum Falt-Handy

Zum spannenden Google Pixel Fold gesellt sich aber natürlich noch ein O 2 -Tarif. Hierbei bekommst du für monatlich 62,99 Euro (36 Monate Laufzeit) ein 5G-Datenpaket in Höhe von 25 GB zur Verfügung gestellt. Doch nicht nur das: Deine mobilen Daten wachsen dank des Grow-Vorteils jährlich um weitere 5 GB. Gesurft wird zudem mit einer starken Bandbreite von bis zu 300 MBit/s. Zusätzlich bekommst du noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS dazu. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Preis-Check: So sparst du über 600 Euro

Die monatlichen Kosten von 62,99 Euro (36 Monate Laufzeit) sind nicht gerade wenig, ein dickes Sparpotenzial gibt’s bei dem Tarif-Deal aber dennoch! Über die Vertragslaufzeit von 36 Monaten fallen bei dem Angebot Gesamtkosten in Höhe von rund 2.513 Euro an. Holst du dir das Google Pixel Fold samt Pixel Watch und dem O 2 Mobile M Tarif hingegen einzeln, zahlst du über die gleiche Laufzeit satte 3.126 Euro – bei dem Tarif-Bundle sparst du also 613 Euro! Wenn du einen neuen Tarif suchst und du Interesse am Google Pixel Fold hast, lohnt sich dieser Deal somit definitiv.

Übrigens: Über den Mehrkartenkonfigurator von O 2 kannst du dir ganz leicht noch einen zweiten Tarif zusätzlich holen. Der Clou: Dadurch bekommst du den zweiten Tarif die Hälfte billiger!