Große Rabatte und die Möglichkeit auf Gewinne – genau das bietet dir Narwal aktuell anlässlich des Black Fridays. Hauptaugenmerk für alle, die Interesse an einem hochwertigen Saugroboter mit Top-Hindernisvermeidung, spannenden KI-Funktionen und einer gründlichen Reinigung haben, sollte dabei der Freo Z Ultra sein. Wir nehmen den Saug-Wisch-Roboter genauer unter die Lupe und zeigen dir den Black Friday Deal des Herstellers.

Stressfreie Reinigung für dein Zuhause

Dank TwinAI Dodge-Hindernisvermeidung und LiDAR SLAM 4.0 navigiert der Saugroboter sicher durch dein Zuhause. Du musst also keine Stühle umstellen, denn er umfährt sie einfach. Um herumliegendes Spielzeug oder den schlafenden Hund zu erkennen, ist der Freo Z Ultra mit zwei 1.200p-RGB-Kameras ausgestattet. Diese erfassen mit ihrem 136-Grad-Ultraweitwinkel beinahe den gesamten Raum. Dank der von Narwal verbauten KI-Technik schlägt der Roboter dann in Echtzeit einen anderen Weg ein. Er kommt einfach später noch mal zu den Orten zurück, die er zuvor ausgelassen hat. Spannend ist außerdem: Der Roboter erkennt die Lieblingsplätze deiner Haustiere in der Wohnung. Er reinigt diese Stellen dann noch gründlicher.

KI DirtSense 2.0 sorgt dafür, dass der Narwal Saugroboter jegliche Art von Schmutz erkennt und je nach Beschaffenheit die richtige Putztechnik auswählt. Auch auf Teppiche klettert er zielsicher und befreit diese effizient von Tierhaaren und Krümeln. Trockenen Staub beseitigt er mit seiner Saugleistung von 12.000 Pa genauso mühelos wie verschütteten Kaffee oder klumpigen Matsch.

Je nach Verschmutzung des Bodens wischt der Freo Z Ultra auch feucht durch. Das Wischwasser kann er dabei auf bis zu 75 Grad erhitzen. Nach dem Wischen reinigt und trocknet er seine Mopps, ohne dass du einen Finger rühren müsstest. Nur etwa alle 120 Tage wird eine manuelle Entleerung vom Staubbeutel und Wassertank fällig. Über die kostenlose App des Herstellers oder per Sprachbefehl (Alexa, Siri oder Google Home) hast du die volle Kontrolle über den Roboter. Hier kannst du auch No-Go-Zonen einrichten, die der Sauger dann tunlichst vermeidet.

Bei Narwal sparst du jetzt richtig

Und wie steht es um den Preis? Der Narwal Freo Z Ultra schlägt bei Amazon mit 799 Euro zu Buche. Alternativ kannst du zum gleichen Preis auch auf der Hersteller-Webseite zuschlagen. Dies entspricht in beiden Fällen einem Rabatt in Höhe von 16 Prozent und unterbietet den letzten Singles Day Preis.

Auf der Black Friday Aktionsseite von Narwal solltest du bei Interesse ohnehin mal vorbeischauen. Hier kannst du nämlich am Lucky Spin Rad drehen, wenn du dich mit einer E-Mail-Adresse registrierst. Und wer weiß, vielleicht bist du dann der Glückspilz, unter dessen Weihnachtsbaum ein gratis Saugroboter wartet.