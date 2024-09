Brandneuer Roborock Saugroboter direkt 300 Euro billiger

Die Hallen der IFA in Berlin sind kaum leer, da gibt es schon die ersten Angebote zu einem dort vorgestellten Saugroboter. Der Roborock Qrevo Curv ist ab sofort erhältlich – und direkt deutlich günstiger! Noch bis zum 22. September kannst du dir den besonderen Saugroboter mit Wischfunktion sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt mit einem satten Rabatt von 300 Euro sichern. Der Roborock Qrevo Curv bietet dir dabei nicht nur eine beeindruckende Saugleistung von 18.500 Pa. Auch das neue AdaptiLift-Chassis, durch das der Sauger problemlos hohe Türschwellen überwinden kann, wirkt sehr praktisch.

Viele Teppiche? Kein Problem für den Roborock Qrevo Curv!

Der neue Roborock Qrevo Curv sieht vielleicht unscheinbar aus, bietet aber jede Menge Features, die ihn zu einem echten Flaggschiff machen. Die Saugleistung liegt bei starken 18.500 Pa und dank des Dual-Anti-Tangle-Systems bleibt die Bürste frei von verhedderten Haaren. Zwei Wischmopps, einer davon ausfahrbar, sorgen außerdem für gründliche Sauberkeit. Und mit der flexiblen Seitenbürste, dem „FlexiArm Arc“, werden selbst Ecken zuverlässig gereinigt.

Auch das Design der Basisstation ist interessant: Sie hat eine runde Oberseite, die ein bisschen an Darth Vaders Helm erinnert. Hier werden die Wischpads bei 75 °C heißem Wasser gereinigt und anschließend mit warmer Luft getrocknet. Obendrein bietet die Station eine automatische Selbstentleerung und eine automatische Befüllung des Wassertanks.

Roborock Qrevo Curv AdaptiLift Feature

Das eigentliche Highlight des Roborock Saugroboters ist jedoch das sogenannte AdaptiLift-Chassis. Durch die Drei-Rad-Steuerung wird die Beweglichkeit des Roboters verbessert, was die Reinigung noch effizienter macht. Der kleine Putzteufel kann Bodenschwellen von bis zu 4 cm überwinden und hebt sich so hoch, dass er auch tiefflorige Teppiche wie Flokatis gründlich säubern kann. Dadurch eignet sich der Qrevo Curv ideal für Haushalte mit vielen Teppichen und Bodenschwellen.

IFA-Neuheit zum Start 300 Euro günstiger

Mit einem Preis von 1.499 Euro ordnet sich der Qrevo Curv zum Release in dieselbe Preisklasse wie der Roborock S8 Pro Ultra ein. Ob der neue Roborock Saugroboter genauso gut in Tests abschneidet, bleibt abzuwarten – immerhin ergatterte der S8 Pro Ultra bei uns ausgezeichnete 98/100 Punkte. Die Voraussetzungen für die Neuheit sind also definitiv vielversprechend.

Aktuell wird das Preis-Leistungs-Verhältnis des Roborock Qrevo Curv ohnehin aufgebessert. Bis zum 22. September sicherst du dir nämlich ganze 300 Euro Rabatt bei Händlern wie MediaMarkt oder Amazon. Dadurch stehen für dich schlussendlich noch 1.199 Euro auf der Rechnung.