Brandneu & direkt günstiger: Die besten Sony In-Ear-Kopfhörer im ersten Preissturz

Mit einer Endnote von 92/100 bezeichneten wir die Sony WF-1000XM4 in unserem Test einst als die „wohl besten In-Ear-Kopfhörer“ auf dem Markt. Vom brandneuen Nachfolger, den Sony WF-1000XM5, kann man ähnliche Spitzenqualität in Sachen Sound, ANC und Tragekomfort erwarten. Für eine abschreckende Wirkung sorgte bisher vielleicht nur der UVP von 319 Euro. Abhilfe schaffen da aber die aktuellen Angebote rund um die Sony Kopfhörer. So gibt’s die Stöpsel jetzt erstmals deutlich günstiger: Unter anderem bei MediaMarkt zahlst du momentan nur noch 299 Euro!

Preis-Check: Sonys neues Spitzenmodell erstmals günstiger

Werfen wir doch auch direkt einen Blick auf den Preisverlauf. Nachdem die Sony WF-1000XM5 In-Ear-Kopfhörer zum Release am 24. Juli mit einem UVP von 319 Euro versehen wurden, gibt es jetzt den ersten größeren Preisrutsch. So zahlst du momentan nur noch 299 Euro für die Bluetooth-Stöpsel und sparst somit knapp einen Monat nach der Veröffentlichung immerhin 20 Euro.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Neben MediaMarkt hat beispielsweise auch Amazon die Kopfhörer aktuell für 299 Euro im Angebot. Ob es sich hierbei nur um eine kurzzeitige Reduzierung oder einen dauerhaften Preisnachlass handelt, ist aktuell noch unklar. Sicher ist jedoch, dass du für den Preis absolute Top-Kopfhörer bekommst.

→ Sony WF-1000XM5 Kopfhörer für 299 Euro

Das bieten dir die starken Sony Bluetooth-Kopfhörer

Nachdem bereits die Vorgänger bei uns im Test vollends überzeugen konnten, möchte Sony dir mit den neuen WF-1000XM5 Kopfhörern ein noch besseres Gesamtpaket liefern. Allen voran der Tragekomfort soll im Vergleich zu dem vorherigen Modell deutlich verbessert worden sein. So sind die Stöpsel 25 Prozent kleiner und 20 Prozent leichter als zuvor. Obendrein gibt es mit der XS-Größe „Superklein“ eine kleinere Ohrpolster-Größe.

Durch das schlankere Design sind die neuen Sony Kopfhörer noch komfortabler

Sony verspricht selbstverständlich aber auch weiterhin eine qualitativ hochwertige Soundwiedergabe, samt satter Bässe und klarer Höhen. Hierfür werden zudem aktuelle Klangtechnologien wie Hi-Resolution Audio Wireless und 360 Reality Audio unterstützt. Musikfans kommen mit den In-Ear-Kopfhörern also auf jeden Fall auf ihre Kosten. Obwohl die aktive Geräuschunterdrückung bereits beim Vorgänger-Modell erstklassig war, wurde hier ebenfalls nachgelegt. Bei den neuen Kopfhörern sollen die verbauten sechs Mikrofone Umgebungsgeräusche nämlich noch besser herausfiltern können. Gleichzeitig sorgen die Mikrofone ebenso für eine hervorragende Sprachqualität beim Telefonieren.

Auch die Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden kann sich bei den Bluetooth-Kopfhörern durchaus sehen lassen. Über das mitgelieferte Ladecase holst du zudem weitere 16 Stunden Laufzeit aus den Stöpseln raus. Ebenfalls cool: Dank der Schnellladefunktion kannst du bereits nach fünf Minuten an der Steckdose weitere 60 Minuten deine Lieblingsmusik hören. Insgesamt sollen die In-Ears ruckzuck in 1,5 Stunden wieder vollgeladen sein.

Die Kopfhörer sind dabei natürlich sowohl mit Android- als auch mit iOS-Geräten kompatibel und können blitzschnell via Bluetooth mit deinem Smartphone verbunden werden. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket vom Schutz gegen Wasser nach IPX4 – vor plötzlichem Regeneinfall musst du dir mit den Sony-Kopfhörern also keine Sorgen machen.