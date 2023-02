Brandheiß: Xiaomi 13 Serie im 40 GB Tarif-Bundle von O2 vorbestellen

Mit der neuen Xiaomi 13 Serie bietet dir der chinesische Hersteller eine günstige Alternative zur Konkurrenz von Samsung, Apple und Co. Bei O 2 kannst du die neuen Handys bereits im Tarif-Bundle vorbestellen. Egal, ob du dich für das Xiaomi 13, Lite oder Pro entscheidest – du bekommst einen starken 40-GB-Tarif dazu. Der Preis startet bei 34,99 Euro im Monat. Der offizielle Verkaufsstart ist der 8. März. Ab heute sind die neuen Smartphones aber bereits vorbestellbar.

O2 Free M Boost: Ein starker Tarif

Werfen wir zunächst einen Blick auf den Tarif selbst, dieser ist nämlich bei allen drei Versionen des Xiaomi 13 identisch. Über die Mindestvertragslaufzeit von 36 Monaten bekommst du monatlich 40 GB 5G-Datenvolumen im Netz von O 2 zur Verfügung gestellt und surfst dabei mit maximal 300 MBit/s. Damit richtet sich der Tarif durchaus an Vielsurfer, die auch unterwegs gerne Videos oder Musik streamen. Hinzu kommt noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Besonders cool ist zudem die Connect-Option von O 2 : Dadurch kannst du das Datenvolumen auf bis zu zehn Geräten gleichzeitig nutzen. Neben den monatlichen Kosten – die abhängig von der Xiaomi 13 Version sind – fallen bei allen drei Bundles Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro sowie einmalig ein Euro Gerätekosten an.

Xiaomi 13 Serie: Die verschiedenen Versionen im Überblick

Doch welches der Smartphones ist das Richtige für dich? Die günstigste Variante ist das Xiaomi 13 Lite. Dieses verfügt über ein 6,55 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixeln. Angetrieben wird das Gerät währenddessen vom Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Prozessor sowie von 8 GB Arbeitsspeicher. Der Akku des Dual-SIM-fähigen Handys kommt auf eine Kapazität von 4.500 mAh. Hobbyfotografen freuen sich gleichzeitig bei allen drei Versionen über eine Hauptkamera mit 50 MP. All deine Fotos und Videos müssen auf 128 GB internem Speicher Platz finden. Bei einer Laufzeit von 36 Monaten kommst du hier auf monatliche Kosten in Höhe von 34,99 Euro.

→ Xiaomi 13 Lite im Tarif-Bundle für 34,99 Euro im Monat

Mit einem Preis von 44,99 Euro zahlst du für das Xiaomi 13 etwas mehr – dafür wird dir jedoch auch mehr geboten. Das AMOLED-Display fällt mit 6,36 Zoll zwar etwas kleiner aus, dafür ist das Smartphone im Gegensatz zur Lite-Variante geschützt gegen Untertauchen in Wasser. Außerdem profitierst du vom stärkeren Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Prozessor, beim Arbeitsspeicher wird auch auf 8 GB gesetzt. Der Speicher fällt mit 256 GB hingegen etwas größer aus. Sowohl hier als auch bei der Pro-Version bekommst du übrigens auch noch ein Instant Photo Printer Set der Firma im Wert von 139,90 Euro kostenlos dazu.

→ Xiaomi 13 im Tarif-Bundle für 44,99 Euro im Monat

Das stärkste der drei Modelle ist aber definitiv das Xiaomi 13 Pro. Das fängt schon beim 6,73 Zoll großen AMOLED-Display an, welches auf eine höhere Auflösung von 1.440 x 3.200 Pixeln kommt. Und auch der Akku kann sich sehen lassen: Bei der Pro-Variante kommt dieser auf eine Kapazität von 4.820 mAh. Dafür musst du beim Preis von monatlich 54,99 Euro aber auch tiefer in die Tasche greifen.

→ Xiaomi 13 Pro im Tarif-Bundle für 54,99 Euro im Monat