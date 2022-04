Bose-Soundbar heute zum Mega-Preis: MediaMarkt-Angebot gilt nur 24 Stunden

In seinen wiederkehrenden 24-Stunden-Deals (täglich von 9 Uhr bis 9 Uhr) gibt es bei MediaMarkt heute, am Freitag, eine Bose-Soundbar mit Rabatt. Die Bose Solo Series II, also eine einfache Soundbar ohne Subwoofer, rutscht im Preis. Sie wird im Aktionszeitraum für 169 Euro verkauft, 30 Euro weniger als vorher und damit zum aktuellen Bestpreis. Bei Saturn ist indes auch ein Tages-Deal gestartet: Hier gibt es ein Küchen-Mixer-Set von Braun, die MultiQuick 9, für 79 Euro.

Bose-Soundbar zum Top-Preis: Das gibt’s dazu

Zurück zur Bose-Soundbar: Hier erhältst du zum Kauf derzeit außerdem einen viermonatigen Gratis-Zeitraum für ein Apple Music Abo. Die Soundbar wiegt rund 1,7 Kilogramm, ist nur 7,1 Zentimeter hoch und passt damit unter viele TV-Geräte. Auch in der Breite ist es kein Riesen-Gerät – die Maße gibt der Hersteller mit 7,1 × 54,9 × 8,6 Zentimetern (H/B/T) an. Nach vorne bietet die Soundbar abgerundete Ecken und ein metallisches Finish an den Kanten und beim Gitter.

Auf der Rückseite befinden sich die Anschlüsse, mit denen du die Soundbar kabelgebunden mit Fernseher und Co verbinden kannst. Wir finden vor: 1 × 3,5 mm AUX-Eingang, 1 × optischer digitaler Audioeingang, 1 × koaxialer digitaler Audioeingang,1 × USB-Anschluss nur für Software-Updates, 1 × Stromeingang. Kabellos kannst du die Soundbar auch via Bluetooth mit Abspielgeräten verbinden. Wichtig zu wissen: Ein HDMI-Slot fehlt hier.

Die Bose-Soundbar Solo Series II.

Technologisch unterstützt die Soundbar Optimierungs- und Wiedergabeformate wie Dolby Digital und PMC 2.0 und beinhaltet einen integrierten Dolby Decoder. Zwei Full-Range-Treiber bespielen die beiden angewinkelt ausgerichteten Ausgänge und sorgen für voluminösen Raumklang. Der Hersteller betont einerseits die Extra-Bass-Funktion und den Dialog-Modus, der gesprochene Sprache in Film, Serie oder TV besonders klar wiedergeben soll.

Neben der Soundbar, einem Netz- und einem Audio-Kabel (optisch) stecken im Lieferumfang auch noch eine Fernbedienung und sogar eine Wandhalterung aus Stahl.

Die Soundbar im Deal-Check

Unsere Meinung: Die Bose Soundbar Solo II ist für den gebotenen Preis von 169 Euro ein gutes Soundbar-Schnäppchen im Unter-200-Euro-Bereich. Vor allem in nicht allzu großen Räumen und unter den Umständen, dass du hier keinen Multiroom oder WLAN-Lautsprecher bekommst, spielt die Soundbar ihre Stärken aus. Etwas besser, aber auch etwas teurer (aktuell 225 Euro) ist der Bose TV Speaker, eine Soundbar, die wir unlängst getestet haben. In dieser Preisklasse spielt außerdem auch die Teufel Cinebar One, die aktuell im Sale auf rund 250 Euro reduziert ist. Weitere Soundbar-Tipps unter 300 Euro gibt es hier.

Die angebotene Bose Solo Series II ist bei Bose selbst ebenfalls als Angebot deklariert, hier jedoch einerseits noch 10 Euro teurer und andererseits aktuell gar nicht lieferbar. Auch bei Amazon gibt es die Soundbar derzeit nicht zu kaufen. Der Top-Deal von MediaMarkt endet bereits am Samstagmorgen (9 Uhr) wieder.