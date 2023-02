Bose Soundbar richtig preiswert: So zahlst du nur 100 Euro

Bei Otto ist derzeit großer Sale rund um Fernseher und Co. Ein Top-Angebot mit 4K-TV haben wir etwa hier für dich aufgedröselt. Der passende Soundbar-Deal folgt auf dem Fuße. Ein Modell von Bose sticht dabei hervor – weil es jetzt besonders günstig ist.

Bose Soundbar für 100 Euro im Angebot

Otto reduziert den Preis der Bose Solo II jetzt um 39 Prozent und drückt die Soundbar so von 179,99 Euro (UVP) auf den derzeitigen Bestpreis von 109,99 Euro. Es handelt sich, wie der Name vermuten lässt, um eine Solo-Soundbar, die also ohne zusätzlichen Subwoofer kommt. Mit dabei ist eine Fernbedienung und – das ist unüblich – auch eine passende Wandhalterung.

Auf unter 100 Euro drückst du den Preis zusätzlich, wenn du dich als Neukunde bei Otto registrierst und den Newsletter abonnierst. Hierfür gibt’s nämlich noch einen 10-Euro-Gutschein und so wird aus dem schon richtig guten Schnäppchen ein hervorragendes.

Das Angebot gilt, so wie viele weitere Soundbar- und Fernseher-Schnäppchen, „nur diesen Monat“, wie Otto verlauten lässt. Möglich ist aber, dass die besten Deals schon vor Ende Februar vergriffen sind.

Die Bose Solo II im Technik-Check: Top-Tipp unter 150 Euro

Die 1,7 Kilogramm schwere Soundbar mit einer Länge von rund 55 Zentimetern wird per Kabel, per 3,5mm-, Koaxial- oder optischem Audio-Anschluss bespielt. Kabellos unterstützt sie Bluetooth mit einer Reichweite von bis zu 9 Metern. Kleines Manko: HDMI unterstützt die Solo II nicht.

Verbaut ist ein 2.0 Soundsystem mit Dolby Audio für Surround-Sound. Der Klang aus der 30W-Anlage dürfte besser sein, als jener vieler Fernseher, auch der höherpreisigen. Insgesamt ist der Bose-Audioriegel unser Top-Tipp der Soundbars unter 150 Euro. Mit dem Preissprung auf unter 100 Euro wird das Modell zum richtigen Schnäppchen.

Allerdings kommt die Solo II wohl vor allem über den Preis-Leistungs-Gedanken. Bist du bereit, ein wenig mehr auszugeben, sei dir ein Blick auf den größeren Bruder Bose TV Speaker oder die Sonos Ray empfohlen. Zuletzt hatte auch ein Modell von Denon auf sich aufmerksam gemacht.