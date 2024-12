Bose Bluetooth-Speaker: Im Test hat er uns umgehauen und jetzt gibt’s ihn fast zum halben Preis

Er hat ein schlichtes und doch elegantes Gehäuse und ist angenehm handlich. Der Bose SoundLink Flex ist dadurch nicht nur ein funktionaler Unterwegs-Lautsprecher, der gern in der Tasche verschwindet. Sondern er macht auch auf dem Wohnzimmer-Regal, im Schlafzimmer oder in der Küche echt etwas her. Und der Klang ist – vor allem für die kompakten Maße – richtig gut. Hier erfährst du alles, was du über den Bluetooth-Speaker wissen musst.

Unter 100 Euro: So gut ist der aktuelle Preis des Bose SoundLink Flex

MediaMarkt streicht gerade im Cyber Week Deal satte 44 Prozent vom UVP des Bose SoundLink Flex Bluetooth-Speakers. Dadurch stehen nur noch 99 Euro auf der Rechnung – der Versand ist kostenfrei. Und das ist ein richtig guter Preis, wenn man auf den Preisvergleich und -verlauf blickt. Denn: Günstiger ist aktuell niemand sonst und auch in der Vergangenheit war er fast nie günstiger zu haben. Das macht ihn preislich schon mal zu einem echt guten Deal. Aber stimmen auch die inneren Werte?

Das kann der Bluetooth-Speaker

Wir haben den Bose SoundLink Flex bereits getestet und eine Bewertung von starken 90 / 100 Punkten vergeben. Vor allem für einen Lautsprecher dieser Größe und Preisklasse ist das ein richtig gutes Ergebnis. Zwar kann man ihn nicht mit einem deutlichen größeren und teureren Speaker vergleichen, aber er bietet dennoch einen richtig guten Klang. Sowohl Höhen als auch ein kräftiger Bass konnten uns im Test überzeugen. Ebenfalls cool: Wer Stereoklang möchte, kann im „Party-Modus“ zwei Lautsprecher mit SoundLink-Funktion miteinander verbinden. Insgesamt zog mein Kollege Blasius im Test das Fazit: „Der Bose SoundLink Flex ist auch […] 2024 eine Wucht und zu diesem Preis zu empfehlen.“ Damals kostete er aber sogar noch deutlich über 100 Euro. Somit machst du jetzt einen echt guten Deal.

Darüber hinaus cool: Der Lautsprecher ist mit Google Assistant kompatibel und so lässt sich deine Musik auch per Sprachbefehl steuern. Eine Aufladung hält dabei bis zu 12 Stunden und ist nach IP67-Zertifizierung wetterfest. Dadurch kann man ihn auch ohne Probleme mit nach draußen nehmen – weder ein Regenschauer noch der Fall in eine Pfütze können dem kompakten Bluetooth-Speaker etwas anhaben.

