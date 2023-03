Bosch Professional Werkzeug im Abverkauf: Hier gibt’s richtig starke Angebote zur blauen Serie

Alle Handwerker aufgepasst: Bei eBay gibt es bis zum 15. März (23.59 Uhr) 10 Prozent Rabatt auf ein Riesen-Sortiment von Bosch. Dabei sind zahlreiche Werkzeuge der hochwertigen Bosch Professional Serie zu guten Preisen erhältlich. Hier ist mit einer Schlagbohrmaschine für rund 62 Euro bis hin zu einem 19-Teile starken Profi Set für 368 Euro wirklich für jeden etwas dabei. Die Händler sind dabei allesamt gewerblich unterwegs und bieten alle regulären Garantien.

10 Prozent extra auf reduziertes Bosch Werkzeug – Das musst du beachten

Bevor wir uns einige Highlights anschauen, werfen wir kurz einen Blick auf die generellen Bedingungen der Rabatt-Aktion. Über den Gutscheincode BOSCHPRO23 gibt’s bei eBay 10 Prozent Rabatt auf den Artikelpreis des Bosch-Werkzeugs. Dabei hast du eine große Auswahl aus allen Produkte dieser Aktionsseite. Zu beachten ist jedoch, dass der Maximalrabatt 50 Euro beträgt. Dafür gibt es keinen Mindestbestellwert. Außerdem ist der Gutschein gleich zweimal einlösbar, jedoch selbstverständlich nicht auf denselben Artikel. Du kannst hierfür, mit der Ausnahme von Klarna Sofortüberweisung und Barzahlung bei Abholung, jede verfügbare Zahlungsmethode wählen. Die 10 Prozent werden übrigens erst nach Eingabe des Gutscheincodes im Warenkorb abgezogen.

Unsere Highlights der Bosch-Professional-Aktion

Fangen wir mit unserem günstigsten Highlight an. Die Bosch Schlagbohrmaschine GSB 13 RE inklusive eines vierteiligen Mehrzweckbohrersatzes und einem Koffer kostet nach Abzug der 10 Prozent nur noch 62,10 Euro. Das 600 Watt starke Geräte kommt auf ein Nenndrehmoment von 1,8 Nm und ist für Bohrarbeiten in Beton, Stein sowie Mauerwerk geeignet. Zusätzlich verfügt das Werkzeug über Funktionen wie eine Drehzahlvorwahl sowie eine variable Drehzahl.

→ Bosch Schlagbohrmaschine für 62,10 Euro

Akku-Drehschlagschrauber von Bosch im Einsatz beim Reifenwechsel

Weiter geht’s mit dem Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS für 218,70 Euro. Dieser kommt auf ein Anziehmoment von 1.000 Nm und ein Losbrechmoment von 1.600 Nm. Darüber hinaus punktet das Werkzeug mit zwei einstellbaren Betriebsarten für Metall und Holz. Weitere Betriebsarten können außerdem über die Toolbox App individuell eingestellt werden. Im Lieferumfang für 218,70 Euro ist hier neben dem Gerät selbst noch das Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 sowie die praktische L-Boxx enthalten. Ein passender Akku samt Ladegerät muss separat erworben werden und kostet bei eBay im Rahmen der Aktion 95,65 Euro.

→ Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS für 218,70 Euro

→ Bosch 18 V Akku und Ladegerät Starter-Set für 95,65

Wenn du hingegen auf der Suche nach einem Komplettpaket in Sachen Akku-Werkzeug bist, solltest du dir das Profi-Set von Bosch für 368,10 Euro nicht entgehen lassen. Hier bekommst du nämlich ganze 19 Teile in einem Paket. Dies beinhaltet unter anderem drei Elektro-Werkzeuge: Den Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-21, den Akku-Bohrhammer GBH 18 V-21 sowie einen Akku-Winkelschleifer. Hinzu kommen dann noch zwei Akkus (18 V 4,0 Ah & 18 V 2,0 Ah), ein passendes Ladegerät und vieles mehr. So kannst du dich beispielsweise noch über ein 8 m Autolock Maßband, ein Universalmesser sowie einen 500 g Schlosserhammer freuen. Dieses Set von Bosch kann sich vor allem zum Aktionspreis von 368,10 Euro sehen lassen.

→ Bosch Profi Set für 368,10 Euro

Falls hier noch nichts für dich dabei war, lohnt sich definitiv ein Blick auf die Aktionsseite, mit über 200 Bosch-Produkten. Hier sollte wirklich jeder Handwerker fündig werden können.

→ Alle Bosch-Produkte im Überblick