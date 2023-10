Bosch, Philips und Co. im Preissturz: Hier gibt’s jetzt den Mega-Herbst-Sale

Der Herbst steht vor der Tür und mit ihm auch die Heizsaison und wenig Tageslicht. Da lohnt es sich für den einen oder anderen, die Heizung oder Lampen smart zu machen. Bei tink gibt es jetzt einige Smart-Home-Produkte teils stark reduziert. Wir schauen rein.

Smarte Heizkörperthermostate von Bosch und tado° im Sale

Besonders sinnvoll unter den Smart-Home-Produkten sind definitiv smarte Heizkörperthermostate. Denn sie erhöhen nicht nur den Komfort zu Hause, sondern lassen dich auch noch Energie und Geld sparen. Je nach Anzahl der Heizkörper in deiner Wohnung gibt’s dabei verschiedene Sets im Angebot. Außerdem sind Pakete verschiedener Hersteller reduziert.

So ist etwa das smarte Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ von tado° mit wahlweise drei oder fünf Thermostaten rabattiert. Die Thermostate lassen sich mit wenig Aufwand selbst an den jeweiligen Heizkörpern anbringen – auch von Laien. Mit individuellen Heizplänen automatisierst du das Heizen in den eigenen vier Wänden. So kann die Heizung etwa jeden Abend von selbst herunterfahren und am Morgen früh genug wieder vorheizen. Auch einzelne Räume lassen sich unabhängig voneinander einstellen und an Home-Office-Tagen beziehungsweise am Wochenende kann die Heizung etwa anders laufen als an Bürotagen.

Wenn du lieber auf das System von Bosch setzen willst, gibt’s auch hier entsprechende Angebote. So ist das „Bosch Smart Home Starter Set Heizung II“ mit 2 Thermostaten und Smart Home Controller gerade 42 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 149,95 Euro statt 259,85 Euro. Willst du gleich fünf Heizkörper smart machen gibt’s das Set auch mit fünf Thermostaten für 279,95 Euro und damit 43 Prozent günstiger.

Philips Hue Starter Kit 27 Prozent günstiger

Wenn du deine Lampen zu Hause smart steuern möchtest, lohnt sich auch ein Blick auf das „Philips Hue White & Color Ambiance GU10 Bluetooth Starter Kit + gratis Bewegungsmelder“. Das gibt’s jetzt bei tink für 169,95 Euro statt rund 235 Euro und damit 27 Prozent günstiger.

Enthalten sind drei Glühbirnen mit GU10-Fassung, die sowohl weißes als auch buntes Licht erzeugen können. Mit dabei ist außerdem ein Bewegungsmelder, mit dem du deine Beleuchtung bei Bewegung automatisch ein- oder ausschaltest. Außerdem ist eine Bridge und ein Dimmschalter enthalten. Einmal eingerichtet, steuerst du die Beleuchtung per Sprachbefehl, App oder vollautomatisiert. So lässt sich etwa auch deine Anwesenheit simulieren, wenn du außer Haus bist – perfekt für die dunkle Jahreszeit.

Wettervorhersage selbst gemacht: Netatmo Wetterstation im Angebot

Deine eigenen Wetterprognosen erstellst du mit der Netatmo „Premium Set Wetterstation + gratis Wetterstation Shield“. Hier ist eine Wetterstation samt Regen- und Windmesser enthalten sowie mit dem Wetterstation Shield auch noch ein Schutz für die kleine Wetterwarte. Mit dem Paket kannst du die Luftbedingungen in deiner Umgebung testen sowie Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und Luftdruck in deiner Region messen.

Netatmo Wetterstation bei tink im Angebot

Auch Windrichtung, Windgeschwindigkeit und die potenzielle Niederschlagsmenge ermittelst du mit dem Set. Bei tink kostet es jetzt 229,95 Euro und damit 45 Prozent weniger als der UVP.