Nur noch bis 31.12.: Warum sich jetzt noch der Kauf eines Bosch-Kühlschranks lohnt

Auf einen Kühlschrank kann kein Haushalt verzichten. Bist du bereits auf der Suche nach einem neuen Modell oder erwägst ein altes Gerät auszusortieren, solltest du dir einen dieser Kühlschränke sichern. Dank einer Herstelleraktion kannst du dabei ordentlich Geld einsparen – doch nur für kurze Zeit.

Bosch Kühlschrank kaufen und eismann-Gutschein mit bis zu 120 Euro sichern

Reduzierte Kühlschränke mit einem weiteren Bonus erwerben? Das geht zurzeit dank einer Aktion von Bosch, die noch bis zum 31.12.2022 gilt. Beim Kauf eines Bosch-Aktionsgeräts in diesem Zeitraum kannst du dir einen zusätzlichen Gutschein für den Lebensmittel–Lieferdienst eismann im Wert von bis zu 120 Euro sichern. Alle teilnehmenden Aktionsgeräte sind hier für dich einsehbar. Einige der Kühlschränke lohnen sich dabei besonders. Sie sind nicht nur stark rabattiert, sondern können auf das Jahr mit einem überschaubaren Energiebedarf betrieben werden. Ebenso können sie deine Lebensmittel noch über Stunden frisch halten, selbst wenn es in deiner Umgebung einmal zu längeren Stromausfällen kommen sollte.

Die Bosch-Aktion läuft schon seit längerer Zeit, genauer gesagt: Seit dem 1.1.2022. Nach einem vollen Jahr ist nun Schluss. Letzte Chance also, sich einen der Aktions-Kühlschränke zu sichern.

BOSCH KGE394LCA Serie 6 Kühlgefrierkombination

Bei dieser Kühlgefrierkombination kannst du zurzeit über 40 Prozent sparen. Sie kostet dich lediglich 679,99 Euro, wobei du einen zusätzlichen eismann-Gutschein von 60 Euro gratis erhältst. Mit einem Jahresverbrauch von 149 kWh stuft man sie in der Energieeffizienzklasse C ein. Der Kühlschrank fast ein Volumen von 249 Litern in dem dir fünf Ablagefächer aus Sicherheitsglas sowie zwei Schubladen zur Verfügung stehen. Zwei der Ablageflächen kannst du dabei bequem in der Höhe verstellen. Insgesamt drei Türfächer sorgen für zusätzliche Staufläche bei dem Modell.

BOSCH KGE394LCA Serie 6 Kühlgefrierkombination

Der Gefrierraum wartet dabei mit drei Gefrierfächern sowie einem Fassungsvermögen von 94 Litern auf. Dank der Super Gefrier-Funktion des Kühlschranks kannst du neu gelagerte Lebensmittel schnell einfrieren, ohne dass andere Lebensmittel antauen. Für eine einfachere Sortierung deines Kühlschrankes steht dir ein Easy Access Shelf zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine ausziehbare Glasablage, auf der du Lebensmittel stapeln kannst, wenn du an etwas im hinteren Bereich des Kühlraums gelangen möchtest.

BOSCH KGN392ICF Kühlgefrierkombination

Dank eines Rabattes von über 30 Prozent kannst du diese Kühlgefrierkombination bereits für 849,99 Euro kaufen. Zusätzlich erhältst du zu diesem Modell einen eismann-Gutschein im Wert von 90 Euro gratis. Mit seiner Energieeffizienzklasse C und seinem Jahresverbrauch von 162 kWh ist der Energiebedarf des Kühlschrankes überschaubar. Er verfügt über eine Super-Kühlungsfunktion, die neue Lebensmittel schneller kühlt, damit bereits gekühlte Lebensmittel länger frisch bleiben. Insgesamt bietet er dir einen Stauraum von 260 Litern auf fünf Ablageflächen aus Sicherheitsglas im Kühlteil. Drei dieser Ablageflächen lassen sich in der Höhe verstellen. Sein Lagerfach für frische Lebensmittel bietet eine automatische Entfrostung, um Eisbildung darin zu vermeiden. Innerhalb der Tür sind gleich vier Türfächer verbaut, in die du weitere Lebensmittel einsortieren kannst. Der Rauminhalt des Gefrierteils fasst 103 Liter und bietet drei Gefrierfächer.

BOSCH KGN392ICF Kühlgefrierkombination

BOSCH GSN 54 UWDP Gefrierschrank

Auch der Kauf dieses Bosch Gefrierschrankes wird bis zum 31.12.2022 mit einem eismann-Gutschein im Wert von 90 Euro belohnt. Dazu ist das Modell bereits um mehr als 40 Prozent reduziert, sodass du ihn für 799,99 Euro erhältst. Für größere Familien, die mehr Vorräte einlagern, eignet sich dieser Gefrierschrank besonders dank des großzügigen Stauraumes von 328 Litern. Dieser unterteilt sich in vier Gefrierschubladen, die du ausziehen kannst, sowie drei Gefrierfächer, in denen weitere Lebensmittel eingelagert werden können. Seine Energieeffizienzklasse liegt mit der Beurteilung D im Mittelfeld des Energielabels. Auf das Jahr betrachtet kommt ein Energiebedarf von rund 212 kWh auf dich zu. Dank des integrierten NoFrost-Systems kommt es im Inneren des Gefrierschrankes nicht zu einer unerwünschten Eisbildung. Du musst ihn daher weder manuell abtauen, noch mit vereisten Schubladen kämpfen.

BOSCH GSN 54 UWDP Gefrierschrank

BOSCH KGN 34 NLEB Kühlgefrierkombination

Bist du auf der Suche nach einer günstigen Kühlgefrierkombination mit viel Stauraum, könnte dieses Modell ideal für dich sein. Dank eines Rabattes von über 30 Prozent kannst du das Gerät jetzt für 599,99 Euro erwerben. Zuzüglich erhältst du einen 60-Euro-Gutschein für eismann. Für den günstigeren Preis fällt seine Energieeffizienzklasse mit E sowie sein Jahresbedarf mit 244 kWh etwas höher aus als bei den anderen Modellen. Dafür erhältst du jedoch eine NoFrost-Funktion, die dem Vereisen des Gefrierraumes entgegenwirkt. Durch die großzügige Aufteilung innerhalb des Kühl- und Gefrierteils, kannst du deine Lebensmittel flexibel einsortieren. Der Kühlteil des Modells bietet dir eine Lagerfläche von 193 Litern auf vier Ablageflächen. Das Gesamtvolumen der Kühlgefrierkombination liegt bei 324 Litern.

BOSCH KGN 34 NLEB Kühlgefrierkombination