Mähroboter von Bosch deutlich reduziert: Angebot gilt nur am Wochenende

Beim Smart-Home-Händler tink gibt es aktuell ein interessantes Angebot für einen Rasenmäher-Roboter. Reduziert ist der Bosch Indego Connect 400 als Teil einer generellen Angebote-Aktion, der „Smart Week“, die bereits am Montag, den 1. März, endet. Somit ist auch der Mähroboter-Deal nur noch an diesem Wochenende verfügbar.

Bosch Mähroboter fast 500 Euro günstiger

Der Bosch Rasenmäher-Roboter Indego 400 Connect kostet beim Hersteller 1.099 Euro. Bei tink ist der smarte Gartenhelfer nun um 490 Euro auf 609 Euro Angebotspreis reduziert. Ein kurzer Blick auf den Preisvergleich zeigt schnell: Günstiger geht’s aktuell nicht. Wenngleich die Angebote-Anzahl auf dem Markt noch überschaubar ist.

Dennoch auch der Preisverlauf zeigt, dass die 609 Euro sowohl aktuell wie auch historisch ein echt guter Preis sind. Versandkosten fallen beim Kauf über tink derweil nicht an. Preislich ist das Angebot also ordentlich, wenngleich 600 Euro immer noch eine Stange Geld sind. Aber was kann der Roboter tatsächlich?

Bosch Indego 400 Connect: Das sind die Highlights

Der Mähroboter von Bosch ist für Rasenflächen bis zu 400 Quadratmeter geeignet. Du grenzt die Arbeitsfläche ein und der Bosch Indego macht sich per Routine und nach dem optimierten Chaos-Prinzip „Bosch LogiCut“ selbstständig an die Arbeit und stutzt deinen Rasen auf die gewünschte Länge. Soweit die Grundfunktion.

Per App kannst du den Mähroboter managen und die Mähzeiten einstellen. Auch wenn dein Rasen die eine oder andere Steigung bietet, kann der Roboter seiner Arbeit nachgehen. Der Hersteller gibt an, dass der Indego bis zu 15 Prozent Steigungen bewältigt. Reicht dein WLAN nicht bis in den Garten, ist das kein Problem. Der Mähroboter verbindet sich auch mit dem Mobilfunknetz. So kannst du den Status überprüfen, egal wo der kleine Helfer sich gerade auf deinem Grundstück befindet.

Generell ist der Bosch Indego eher klein, was ihn vor allem für verwinkelte Gärten und solche mit schmalen Wiesenstücken eignet. Im Lieferumfang ist neben dem Gerät selbst eine Ladestation und alles nötige Zubehör zum Abstecken der zu mähenden Gartenfläche.

