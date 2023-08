Bosch-Gerät zum Spitzenpreis: Akku-Sauger jetzt fast die Hälfte billiger

Der Hersteller Bosch liefert dir nicht nur in Sachen Werkzeug absolute Spitzenprodukte, auch die Akku-Sauger der renommierten Marke wissen zu überzeugen – vor allem zum Schnäppchen-Preis. Ein solches Bosch-Gerät inklusive Zubehör-Set bekommst du bei Otto nämlich noch bis zum 29. August satte 49 Prozent billiger. Dadurch stehen statt des UVPs von 429 Euro jetzt lediglich 219 Euro auf der Rechnung. Was dir der Akku-Sauger für dieses kleine Preisschild alles liefert, erfährst du hier.

Bis zu 60 Minuten Laufzeit & cooles Zubehör-Set: Das zeichnet den Bosch Akku-Sauger aus

Egal, ob es in deiner Wohnung Hart- oder Teppichböden gibt, dieser Bosch Akku-Sauger bekämpft mit rund 5.000 Umdrehungen pro Minute Verschmutzungen auf allen Bodenarten. Dafür stehen dir drei unterschiedliche Leistungsstufen zur Verfügung, inklusive eines Turbo-Modus mit extra Power. Ein absolutes Highlight des Saugers ist dabei definitiv der verbaute Bosch-Akku. Dieser liefert dir nämlich eine starke Laufzeit von bis zu 60 Minuten. So kannst du deine eigenen vier Wände problemlos in einem Rutsch reinigen.

Gleichzeitig bist du mit Akku-Sauger auch überaus flexibel unterwegs. Dafür sorgt zum einen das bewegliche Düsengelenk sowie das flache Design des Geräts. Dadurch saugst du nämlich auch ohne Verrenkungen unter deinen Möbeln. Zum anderen sorgt das mitgelieferte Zubehör-Set für noch mehr Einsatzmöglichkeiten. Der kurze Handgriff macht den Sauger etwa flexibler, während die Polster- und Fugendüsen bei Möbeln oder im Auto zum Einsatz kommen. Ein weiteres cooles Extra ist der aufsteckbare Adapter mit Schlauch und Schultergurt. Mit diesem schnallst du dir den Akku-Sauger um und saugst komfortabel, ohne das Gerät schieben zu müssen.

Der Schultergurt sorgt beim Bosch Akku-Sauger für noch mehr Flexibilität

Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von coolen Features wie der Freisteh-Funktion und der simplen Reinigung. Der Filter kann nämlich im Handumdrehen und ohne Waschen über die sogenannte „RotationClean“-Funktion gereinigt werden. Die verbaute LED-Anzeige gibt dir dabei stets Bescheid, wenn die Saugleistung nachlässt und der Filter gereinigt werden muss.

Preis-Check: Bestpreis-Deal dank 49 Prozent Rabatt

Werfen wir abschließend noch einen Blick auf das Angebot bei Otto. Dank eines fetten Rabatts von 49 Prozent zahlst du hier bis zum 29. August nur noch 219 Euro für den Bosch Akku-Sauger. Hinzu kommen allerdings noch Versandkosten in Höhe von 2,95 Euro. Dennoch handelt es sich hierbei um einen tollen Deal, der im Netz aktuell von keinem anderen Anbieter unterboten werden kann. Wenn du also ein hochwertiges Bosch-Gerät zum verhältnismäßig kleinen Preis suchst, solltest du dir diesen Akku-Sauger definitiv ein mal genauer anschauen. Alternativ können wir dir aber auch diesen AEG-Sauger mit sechs Aufsätzen für 259 Euro empfehlen.