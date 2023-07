Mega beliebte Bosch-Fahrradpumpe jetzt nochmal günstiger – eine Alternative schlägt den Preis aber deutlich

Nummer-1-Bestseller in Sachen Pumpen bei Amazon ist dieses kleine Gadget von Bosch. Das „EasyPump“ genannte Gerät lässt dich im Handumdrehen die verschiedensten Sachen aufpumpen, ohne dass du selbst ins Schwitzen gerätst. Alle Autobesitzer sparen sich hingegen die Fahrt zur Tankstelle – und gleichzeitig auch den einen Euro, den viele Tanken mittlerweile fürs Aufpumpen verlangen.

Der absolute Bestseller im Bereich Luftpumpen ist bei Amazon schon seit einigen Tagen mit einem Rabatt von 25 Prozent für 59 Euro im Angebot. Bestpreis? Nein – beim Online-Händler Galaxus bist du aktuell nämlich noch knapp 3 Euro günstiger dabei. Alle Vorteile der elektrischen Pumpe erfährst du hier. Unten im Artikel verraten wir dir noch, welche Alternative derzeit sogar noch einmal deutlich günstiger zu haben ist.

Hierfür ist die Bosch EasyPump geeignet

Für nun unter 60 Euro holst du dir mit der Bosch EasyPump eine äußerst vielseitige Luftpumpe. So kannst du das elektrische Gerät nicht nur für die Reifen von Autos, Motorrädern oder Fahrrädern verwenden, auch Bälle oder Wasserspielzeug bis 10,3 bar können aufgepumpt werden. Dadurch eignet sich das Gerät ebenso perfekt für den nächsten Strandurlaub. Besonders cool: Dank der Autostopp-Funktion musst du keine Angst vorm Platzen haben – die Pumpe schaltet sich nämlich automatisch ab, sobald der Sollwert erreicht ist. Damit du die verschiedenen Gegenstände auch wirklich mit Luft befüllen kannst, sind direkt drei unterschiedliche Düsen (Volumenadapter, Ballnadel, Presta-Ventiladapter) im Lieferumfang enthalten. Praktischerweise kannst du diese in einem integrierten Fach am Griff der EasyPump platzsparend verstauen. Dadurch hast du die Aufsätze stets dabei.

Die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten der Bosch EasyPump

Die weiteren Vorteile der elektrischen Luftpumpe

Neben den vielen Einsatzmöglichkeiten punktet die Bosch EasyPump darüber hinaus auch mit seiner Handlichkeit. Mit seiner kompakten Größe und einem Gewicht von lediglich 430 g passt die elektrische Luftpumpe wohl in so ziemlich jede Tasche und kann stets mitgenommen werden. Auch der 360° drehbare 24-cm-Schlauch kann leicht verstaut werden – und erleichtert dir zusätzlich noch das Aufpumpen ungemein.

Ein weiterer Vorteil ist das praktische Display. Hier hast du alle wichtigen Informationen wie den aktuellen Wert, den Sollwert sowie den Akku-Ladestand im Blick. Dabei kannst du übrigens auch die drei verschiedenen Druckeinheiten (PSI, bar und kPA) einstellen. Der Akku wird gleichzeitig von einer coolen Komfortfunktion geschont. So schaltet sich die Luftpumpe bei Nichtverwendung automatisch ab, um Energie zu sparen. Wenn der Akku dann doch mal leer geht, lädst du diesen ganz simpel über USB-C wieder auf. Ebenfalls vorteilhaft ist die LED-Leuchte am Ventilbereich. So findest du auch bei Dunkelheit problemlos das Ventil.

Platz eins unter den Luftpumpen bei Amazon kommt nicht von ungefähr. Die Bosch EasyPump ist eine starke elektrische Luftpumpe mit vielen Vorteilen und Komfortfunktionen. Das Preisschild von unter 60 Euro kann sich ebenfalls absolut sehen lassen. Im Lieferumfang ist neben der Pumpe samt drei Ventilen übrigens auch direkt ein passendes USB-Kabel sowie eine praktische Stofftasche enthalten.

→ Bosch EasyPump für 59 Euro

→ Günstigeres Angebot bei Galaxus (56,48 Euro, keine Versandkosten)

Das ist die günstigere Alternative

Ein ähnliches, handliches Akku-Gerät zum Aufpumpen von allerlei Reifen, Bällen und sonstigen luftleeren Räumen, gibt es auch von Xiaomi. Der Mi Protable Electric Air Compressor 1S erreicht ebenfalls 150 PSI und ist derzeit günstiger erhältlich: Das Gadget ist regulär so teuer wie die Bosch-Pumpe im Angebot und deshalb häufig noch günstiger. Gerade kostet sie bei MediaMarkt nur 33 Euro. Das ist ein Super-Preis für die Akkupumpe. Was das Gadget von Xiaomi kann und verspricht, haben wir jüngst für dichgetestet.