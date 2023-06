Bosch Akku-Sauger im Preissturz: Jetzt zum halben Preis bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt gibt es jetzt ein starkes Angebot zum Bosch Akku-Sauger mit dem etwas holprigen Namen „BCS611AM Unlimited Serie 6“. Dafür überzeugt aber das, was hinter dem Namen steckt umso mehr. Denn das ist ein schicker kabelloser Staubsauger in Schwarz, Weiß und Silber mit einem dezenten roten Ring am Handstück, viel Power und hoher Flexibilität. Während sich der akkubetriebene Staubentferner normalerweise mit Kosten von 579 Euro auf einem Preisniveau mit den Produkten des Konkurrenten Dyson befindet, ist er jetzt um satte 55 Prozent reduziert und somit für nur noch 259,99 Euro erhältlich. Was er kann und wie gut das Angebot ist, zeigen wir dir hier.

Bosch Akku-Sauger mit viel Power und Wechselakku

Mit dem Akku-Sauger der Unlimited Serie 6 bekommst du aktuell gewohnte Bosch-Qualität zum Discounter-Preis. Er lässt sich wie die meisten kabellosen Staubsauger je nach Bedarf als Boden- oder Handstaubsauger nutzen. Als Handgerät kannst du ihn außerdem mit oder ohne Saugrohr verwenden, um so entweder hohe Regalfächer und Decken oder Möbel beziehungsweise den PKW-Innenraum zu reinigen. Noch mehr Flexibilität bietet dir die mitgelieferte XXL-Polsterdüse sowie der 2in1 Möbelpinsel und die Polsterdüse. Je nach Verschmutzung und Untergrund kannst du dabei zwischen zwei Leistungsstufen wählen: Normal oder Turbo.

Je nach gewählter Stufe variiert logischerweise auch die Akkulaufzeit des 2.500 mAh-Akkus. So saugst du im normalen Modus bis zu 30 Minuten am Stück, im Turbo-Modus entsprechend kürzer. Cool ist, dass der Akku wechselbar ist und generell mit vielen Geräten von Bosch kompatibel ist. In dem Fall auch mit Akku-Werkzeugen der grünen Serie – du kannst ihn also auch für Akkuschrauber, Stichsäge und Co. verwenden. Hast du somit mehr als einen Akku parat, lässt sich mit nur einer Ladung das ganze Haus in einem Durchgang locker reinigen.

Akku-Staubsauger zum Bestpreis – Beutellos und richtig günstig

Der Bosch Akku-Sauger kommt zudem ohne einen Beutel aus – laufende Kosten entstehen somit nicht für dich. Stattdessen ist ein Cartridge-Filter integriert, der sich reinigen und bei Bedarf auch tauschen lässt. Im Auffangbehälter ist zudem Platz für bis zu 0,3 Liter Staub und Schmutz, den du mit einer Saugleistung von 18 Volt einsammelst. Dabei bringt der Akku-Staubsauger 2,3 Kilogramm auf die Waage und lässt sich somit auch ohne Probleme von Etage zu Etage tragen.

Für 259,99 Euro ist der Akku-Sauger von Bosch jetzt bei MediaMarkt zum Top-Preis zu haben. Es gibt jedoch noch einen günstigeren Anbieter im Netz (siehe Preisvergleich unten). Denn bei eBay bekommst du den kabellosen Staubsauger noch ein paar Euro günstiger.

Möchtest du nochmal rund 50 Euro sparen und dennoch nicht auf Bosch-Qualität verzichten, könnte sich auch ein Blick auf diesen Akku-Sauger für 174,99 Euro lohnen (35 Prozent Rabatt). Der ist technisch eine Regalstufe darunter – aber eben auch preislich.

