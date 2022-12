Bohrhammer, Säbelsäge und Co: Bosch Professional extra günstig!

Hinweis: Leider sind die Angebote auf Amazon mittlerweile abgelaufen.

Für viele Handwerker, die auch zu Hause auf professionelle Qualität setzen möchten, ist die Bosch Professional Serie – die Geräte in der blauen Farbe – das Nonplusultra. Oftmals sind diese Produkte aber auch mit einem hohen Preisschild versehen. Bei Amazon gibt es die Werkzeuge jetzt teilweise so günstig wie noch nie zuvor! Lange dürften die Angebote allerdings nicht mehr gelten, da Amazon seine Weihnachts-Deals am 22. Dezember auslaufen lässt.

Bosch Professional: Hohe Rabatte auf Amazon Exclusive Sets

Bei Amazon gibt es aus der Bosch Professional Reihe einige exklusive Sets, die es sonst im Netz nicht zu kaufen gibt. Dabei bekommst du dann neben den hochwertigen Bosch-Produkten coole Boni, wie beispielsweise ein extra Bohrer- und Meißel-Set beim Bohrhammer. Doch auch abseits dessen wissen die Preise zu überzeugen.

Bosch Professional Schlagbohrschrauber 18V

Beim Bosch Professional 18V System Akku Schlagbohrschrauber GSB 18V-55 bekommst du neben zwei 2,0 Ah Akkus, dem passenden Ladegerät sowie einem Koffer exklusiv bei Amazon zusätzlich noch ein 35-teiliges Zubehör-Set. Zusammen kommt das Set mit dem Bosch Schlagbohrschrauber so auf einen Preis von 175,10 Euro – du sparst dabei ganze 29 Prozent zum UVP. Günstiger war das Werkzeug übrigens noch nie erhältlich! (Preisvergleich)

Hier wird dir ein hochwertiger Schlagbohrschrauber mit einem maximalen Drehmoment von 55 Nm, der von einem bürstenlosen Motor betrieben wird, geboten. Dank AMPShare sind die Akkus und Ladegeräte vollständig mit dem Bosch Professional 18V System sowie vielen anderen Werkzeugen aus der Akku-Partnerschaft kompatibel.

Bosch Professional Säbelsäge 18V

Die Säbelsäge GSA 18V-LI C von Bosch ist dank der kompakten Bauform für einen vielfältigen Einsatz und sogar für Überkopfarbeiten geeignet. In Holz kommt die Säge auf eine Schnitttiefe von 200 mm, während in Metallprofilen und Metallrohren immerhin noch 100 mm möglich sind. Durch das SDS-System sollte der Sägeblattwechsel stets unkompliziert ablaufen. Passend dazu gibt es im exklusiven Set von Amazon zehn extra Säbelsägeblätter dazu. Im Lieferumfang der L-BOXX ist außerdem ein 5.0 Ah GBA 18V Akku sowie das passende Schnellladegerät GAL 18V-40 enthalten. Zusammen zahlst du für die Akku-Säbelsäge mit allen Extras 236,23 Euro.

Bosch Professional Bohrhammer

Zu guter Letzt kann man noch den Bosch Professional Bohrhammer GBH 2-28 F für 194,93 Euro empfehlen: Dank des 880-Watt Motors, einer Schlagenergie von 3,2 Joule sowie dem SDS Plus Wechselfutter hammerbohrst du bis maximal 28 mm in Beton und mit einer Hohlbohrkrone sogar bis zu 68 mm. Dazu bekommst du im L-Case einen Zusatzhandgriff, Schnellspannbohrfutter und Schnellwechselfutter sowie exklusiv bei Amazon zusätzlich noch ein sechsteiliges Bohr- und Meißel-Set. Günstiger als für die aktuellen 194,93 Euro gab es den kabelgebundenen Bosch Professional Bohrhammer im Amazon exklusiven Set bisher auch noch nie.