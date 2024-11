MediaMarkt hat gerade einige richtig gute Deals im Angebot. Hier müssen wir aktuell gar nicht lange suchen, ein Tiefstpreis reiht sich an den anderen. In die Kategorie „Sau günstig“ fällt auch der Marshall Emberton II Bluetooth-Lautsprecher. Der Versandhändler schreibt ihn aktuell mit über 55 Prozent Rabatt aus, was für einen ordentlichen Preisrutsch sorgt. Mehr dazu jetzt.

Der Marshall Emberton II: Klein, aber oho

Mit Abmessungen von 160 mm x 76 mm x 68 mm ist der Lautsprecher ein eher kompakteres Modell. Trotz der Größe musst du aber nichts an Soundqualität einbüßen. Verbaut sind hier zwei Stereolautsprecher mit einem Frequenzgang von 60 bis zu 20.000 Hz. Das Gerät ist außerdem wasserfest und so ziemlich robust. Wir haben den Emberton II bereits ausgiebig getestet und er hat sich 84 von 100 Punkten verdient. Den ausführlichen Testbericht liest du hier.

So sieht er aus

Positiv aufgefallen ist uns vor allem der satte Sound und der Akku, der im Test weit über 20 Stunden am Stück gehalten hat. Marshall selbst gibt an, dass der Akku bis zu 30 Stunden schafft. Das macht den Bluetooth-Lautsprecher zu einem perfekten Begleiter auf Wochenendausflügen oder Festivals. Obendrein kannst du den Emberton II mit weiteren Lautsprechern verbinden und bei der nächsten Party noch lauter aufdrehen. Übrigens: Das Soundmonster gibt es auch in der Farbe „Cream“, die für einen coolen Retro-Look sorgt.

Ein Kritikpunkt ist, dass der Sound bei hohen Pegeln stark nachlässt. Über eine App kannst du aber verschiedene Klangmodi für jede Musikrichtung einstellen. Obendrein ist uns der ursprünglich sehr hohe Preis im Test negativ aufgefallen, doch dieses Problem hat MediaMarkt jetzt aus dem Weg geräumt.

Über die Hälfte billiger: So günstig war der Lautsprecher nie

Normalerweise hängt am Marshall Emberton II bei MediaMarkt ein Preisschild von 179 Euro. Im Preisvergleich wird deutlich: Der Händler hat beim UVP zwar ein wenig getrickst, der aktuelle Discountpreis von nur 79 Euro ist allerdings kein Trick, sondern ein waschechter Tiefstpreis. So günstig hat es das Modell nämlich noch nie gegeben. Dank des Preisrutsches macht sich der Lautsprecher auch hervorragend unter dem Weihnachtsbaum als Geschenk für alle Musikliebhaber, ohne dass du dabei zu tief in die Tasche greifen müsstest.

Mit Tipps, Tricks und praktischen Infos: Unser Black Friday Schnäppchen-Guide

Hast du dich schon immer gefragt, woher der Black Friday eigentlich kommt oder welche Schnäppchen-Events es sonst noch so im Jahr gibt? Oder suchst du vielleicht eher Hilfe, um in den kommenden Tagen auch wirklich nur bei guten Angeboten zuzuschlagen? Dann kommt unser kostenloser Black Friday Schnäppchen-Guide wie gerufen für dich! Hier bekommst du nämlich nicht nur reichlich Trivia rund um den Black Friday, sondern auch sonst viele nützliche Tipps zum Online-Shopping. Mit unserem Guide machst du garantiert keinen Fehlkauf am Black Friday!

Und das Beste: Der Schnäppchen-Guide ist komplett kostenlos und kann ganz einfach auf dieser Seite bestellt werden. Melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für unseren Deal-Newsletter an und schon landet der Guide in deinem digitalen Postfach. Doppelt cool: Künftig informieren wir dich dann auch einmal die Woche über die aktuellen Top-Deals im Netz – dir geht also kein Schnäppchen mehr durch die Lappen.