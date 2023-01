Bluetooth-Kopfhörer für unter 50 Euro – Starke Rabatte bei Teufel

Wer auf der Suche nach günstigen kabellosen In-Ear-Kopfhörern mit gutem Sound ist, könnte aktuell bei Teufel bereits für unter 50 Euro fündig werden.

50 Prozent Rabatt und mehr: Bluetooth-Kopfhörer für unter 50 Euro

Schon für 49,99 Euro kommst du so etwa an die „Supreme In“ Bluetooth-Kopfhörer von Teufel in den Farben Weiß und Schwarz. Hier wird mit großen 10,7 mm Linear-HD-Tönern für präzise Höhen und starken Bass gesorgt. Gleichzeitig soll die angenehme Passform der Silikonadapter, in Kombination mit der anpassbaren Schlaufe, für einen angenehmen Tragekomfort sorgen. Dabei hilft auch das geringe Gewicht von nur 18 Gramm.

Wer die Kopfhörer zum Telefonieren nutzen möchte, darf sich über die Geräusch- und Echounterdrückungstechnologie cVc von Qualcomm freuen. Hierdurch wird eine hochwertige Sprach- und Telefonqualität garantiert. Abgesehen davon lassen die In-Ear-Kopfhörer aber relativ viel Schall von außen nach innen. Die Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden macht die Kopfhörer dabei auch zum perfekten Begleiter für längere Strecken. Der Preis von 49,99 Euro liegt dabei ganze 58 Prozent unter dem UVP – ein toller Deal.

→ Supreme In für 49,99 Euro

Teufel Real Blue In: Bluetooth-Kopfhörer zum halben Preis

Noch günstiger gibt‘s hingegen die „Real Blue In“ Kopfhörer: In der Farbe Weiß tragen diese nämlich ein Preisschild von lediglich 39,99 Euro – das sind 50 Prozent Rabatt auf den UVP. Durch die unterschiedlichen Passformadapter wird optimaler Halt in den verschiedensten Situationen ermöglicht. Steht bei dir etwa ein intensives Work-out an, nutzt du die sogenannten Hook-Adapter, damit die Kopfhörer auf jeden Fall fest sitzen. Beim Tragekomfort hilft natürlich auch die verstellbare Schlaufe.

Der Sound selbst wird über je einen Hoch- und Mitteltieftöner pro Seite erzeugt. Teufel verspricht dadurch detaillierte Höhen und tiefe Bässe. Besonders cool: Die Bluetooth-Kopfhörer sind wasserdicht nach IPX7 und daher selbst für starke Regentage perfekt geeignet. Wer das Gerät zum Telefonieren nutzen möchte, profitiert hier ebenfalls von der Freisprecheinrichtung mit Geräuschunterdrückung. Abstriche musst du aber beim Akku machen: Die „Real Blue In“ kommen nur auf eine Laufzeit von 10 Stunden. Für den Preis von 39,99 Euro, sind sie aber dennoch ein Schnäppchen.

→ Real Blue In für 39,99 Euro

Komplett kabellose Alternative

Wenn du hingegen komplett auf Kabel verzichten möchtest, sind die „Airy True Wireless“ In-Ear-Kopfhörer vielleicht etwas für dich. Mit einem Preisschild von 99,99 Euro zahlst du hier zwar einen relativ großen Aufpreis, doch der lohnt sich: Ausgestattet mit dem Linear-HD-Neodym-Treiber sollen die Hörer hervorragenden Sound garantieren. Cool ist außerdem das mitgelieferte Ladecase: Hier ist nämlich ein Akku integriert, sodass du auch unterwegs deine Kopfhörer laden kannst. Mit einer einzelnen Ladung kommen die Hörer nämlich nur auf eine Wiedergabezeit von rund sechs Stunden, das Case erhöht diese aber auf mehr als 25 Stunden.

Abgesehen davon punkten die Kopfhörer mit Bluetooth 5.0 und einer Smart Touch-Steuerung. Hierdurch kannst du sowohl deine Musik als auch eingehende Anrufe steuern. Für eine optimale Sprachqualität mit Geräusch- und Echounterdrückung sorgen dabei gleich zwei Mikrofone. Zudem sind die Kopfhörer spritz- und strahlwassergeschützt nach IPX5.