Spar dir das Bußgeld: Mit diesem Gadget wirst du nie wieder geblitzt

Eine wichtige Info direkt vorab: In Deutschland ist es verboten, einen Blitzerwarner oder eine solche App während der Fahrt zu benutzen. Allerdings kannst du dich bevor du ins Auto einsteigst oder bei einer Pause über die Route und eventuelle Radarfallen informieren. Und genau das geht mit dem OOONO Co-Driver Verkehrswarner blitzschnell und super simpel. Und das Beste: MediaMarkt haut das Gadget jetzt im Bundle mit einer Handyhalterung schon für unter 30 Euro raus. Wie genau du dieses Angebot findest und was das Gadget alles kann, erfährst du hier.

Dein cleverer Begleiter auf der Straße

Den OOONO Co-Driver Verkehrswarner bringst du ganz einfach im Innenraum deines Autos an – am besten an einer Stelle, die du gut im Blick hast. Um den Co-Driver zu nutzen, brauchst du die dazugehörige OOONO-App. Dort kannst du genau einstellen, vor welchen Gefahren du gewarnt werden möchtest. Das Gerät verbindet sich automatisch per Bluetooth mit der App und nutzt GPS, um deinen Standort zu verfolgen. So weiß der Verkehrswarner genau, wo du unterwegs bist, und informiert dich mit einem Signalton über Unfälle, Blitzer oder zu hohe Geschwindigkeit.

In der App hast du die Möglichkeit, den Warnabstand nach deinen Wünschen zu konfigurieren. Ob in Metern oder Sekunden – du entscheidest, wann die Hinweise kommen. Entdeckst du selbst eine Gefahrenstelle wie einen Unfall oder Blitzer, kannst du den Co-Driver einfach antippen, um sie zu melden oder zu bestätigen. So profitieren auch andere OOONO-Nutzer von deinen aktuellen Informationen.

Jetzt sparen: Blitzerwarner mit Smartphonehalterung im Bundle

Bei MediaMarkt bekommst du den OOONO Co-Driver aktuell ziemlich günstig. Statt 49,99 Euro kostet das Gerät nur 39,99 Euro. Richtig interessant wird es aber in diesem Bundle: Gemeinsam mit einer magnetischen Smartphonehalterung zahlst du für beide Produkte zusammen nur 29 Euro. Das bedeutet noch mal 10 Euro weniger, als wenn du nur den Verkehrswarner einzeln kaufst.

Einfach nach unten scrollen und das erste Bundle bei „Unsere Top-Empfehlung“ auswählen

Du findest das Bundle, wenn du auf der Produktseite etwas nach unten scrollst. Die Smartphonehalterung kannst du nicht nur für dein Handy, sondern auch für den Co-Driver nutzen. So bleibt dir das Kleben auf dem Armaturenbrett erspart. Ein nützliches Zubehör, das dir sowohl Sicherheit als auch Komfort bietet – und das zu einem unschlagbaren Preis!