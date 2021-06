Blaupunkt Saugroboter bei Lidl: Diese Alternative ist deutlich besser

Bei dem Lidl-Saugroboter handelt es sich um den Bluebot XPower+ von Blaupunkt. Im Lidl-Onlineshop ist der Saugroboter für 199 Euro erhältlich. Der Versand kostet 4,95 Euro. Ab dem 17. Juni ist er auch in den Filialen vor Ort erhältlich. Mit einem Preis von knapp 200 Euro ist der Saugroboter etwas teurer, als vergleichbare Angebote, bietet dafür jedoch auch eine Steuerung per App.

Lohnt sich der Saugroboter bei Lidl?

Der Blaupunkt Bluebot XPower+ verfügt über eine einfache Gyro-Navigation, kann also Bahnweise durch deine Wohnung navigieren und muss nicht nach dem Zufallsprinzip navigieren. Abstände zu Gegenständen lassen sich durch Infrarot-Sensoren und einen Bumper an der Vorderseite feststellen.

Trotz einer App-Steuerung, kannst du den Saugroboter von Lidl jedoch nicht gezielt in bestimmte Räume schicken. Stattdessen kann die App den Saugroboter lediglich aus der Ferne starten und wieder zurück zur Ladestation schicken. Eine Karten-Funktion ist nicht an Bord.

Der Lieferumfang des bei Lidl fällt großzügig aus. So gibt es neben Saugroboter und der Ladestation zwei Ersatz-Seitenbürsten und eine Fernbedienung. Auch liegt eine Rolle Magnetband bei, um Bereiche abzusperren, in denen nicht gesaugt werden soll.

Keine Büste an der Unterseite

Das größte Problem ist jedoch eine fehlende Hauptbürste auf der Unterseite. Stattdessen besitzt der Blaupunkt Bluebot XPower+ nur eine Direktansaugung und kann so deutlich schlechter schwere Krümmel aufnehmen. Dies war bis vor wenigen Jahren in dieser Preisklasse üblich. Mittlerweile gibt es in dieser Preisklasse jedoch genug Modelle, die mit einer Hauptbürste an der Unterseite ausgestattet sind. Aus diesem Grund und aufgrund des hohen Preises raten wir vom Lidl Angebot ab.

Der Saugroboter im Lidl-Prospekt

Alternativen zum Lidl Saugroboter

Etwas günstiger und in allen Bereichen besser ausgestattet ist der Deebot U2 vom Markenhersteller Ecovacs. Der Saugroboter wurde erst vergangenes Jahr vorgestellt und bietet verbesserte Sensoren für eine bessere Orientierung im Raum. Der Saugroboter kann ebenfalls per App bedient und sogar mit Alexa und dem Google Assistant verbunden werden. Am wichtigsten ist jedoch: Der Deebot U2 kommt mit einer rotierenden Bürste an der Unterseite und kann damit deutlich besser schwere Krümmel aufnehmen.

Der Deebot U2 von Ecovacs

Eine Wischfunktion ist übrigens bei beiden Modellen vorhanden. Hiervon solltest du dir jedoch nicht zu viel erhoffen. Zum nass durchwischen ist der Saugroboter bei Lidl geeignet. Festsitzenden Dreck entfernt er jedoch nicht gut. Das schaffen nur wenige und deutlich teurere Saugroboter wirklich überzeugend. Den Ecovacs Deebot U2 bekommst du aktuell für 178 Euro bei MediaMarkt.

Eine Kartenfunktion bietet jedoch auch der Evocavs Saugroboter nicht. Ist dir diese Funktion wichtig, um den Saugroboter per App an einen bestimmten Spot oder in einen Raum zu navigieren, solltest du dir den Yeedi 2 Hybrid einmal genauer ansehen. Hierbei handelt es sich um das aktuelle Modell der mit Ecovacs verbandelten Firma Yeedi.

Mit einem Preis von rund 230 Euro bei Amazon ist dieses Modell zwar etwas teurer als der Saugroboter bei Lidl, bietet aber auch deutlich mehr Features. Unseren Test des Yeedi 2 Hybrid findest du hier:

