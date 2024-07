Blaues Bosch phänomenal günstig: Amazon schmeißt Professional-Werkzeug raus

Nun schon zum sechsten Mal in Folge läuft der Amazon Prime Day volle zwei Tage. Deshalb kannst du auch heute noch einige Schnäppchen beim Versandriesen finden. Du brauchst allerdings eine Amazon Prime Mitgliedschaft, um dir die günstigen Preise zu sichern. Hast du die nicht, kannst du kostenfrei eine Probemitgliedschaft starten. So sicherst du dir zum Beispiel den Amazon Echo Dot oder Lego Technic richtig günstig. Aber hier findest du nun erstmal unsere Favoriten der Bosch Professional Werkzeug-Deals, die allesamt Bestpreise sind (Stand: 17. Juli).

Bosch Professional Akkuschrauber in groß und klein rabattiert

Starten wir mit einem Allrounder, den jeder im Haushalt gebrauchen kann. Die Rede ist von einem Akkuschrauber. Amazon senkt den Bosch Professional 12V System Akkuschrauber GSR 12V-15 um 20 Prozent und will daher nur noch 108,99 Euro dafür. Mit dabei sind zwei Akkus, ein Ladegerät, ein 39-teiliges Zubehör-Set bestehend aus 25 Schrauber-Bits, 7 Holzbohrern, 7 Metallbohrern und einer Tasche. 4,8 / 5 Sternen bei über 20.000 Bewertungen sprechen eine eindeutige Sprache – die Käufer/innen scheinen rundum zufrieden zu sein.

Weniger als die Hälfte kostet der deutlich kompaktere Bosch Professional Akkuschrauber Bosch Go. Dieser hat in etwa die Größe eines herkömmlichen Schraubenziehers und lässt sich so auch in schwer zugänglichen Bereichen einsetzen. Außerdem ist er in der Hosentasche oder am Gürtel schnell zur Hand. Mit dabei ist ein 25-teiliges Bit-Set, ein USB-Ladekabel sowie eine Aufbewahrungsbox. Im Prime Day Angebot streicht Amazon 27 Prozent und verlangt somit nur noch 49,99 Euro.

Klein aber oho: Bosch Go Akkuschrauber

Schleifgerät und Akku-Kantenfräse bis zu rund 50 Prozent heruntergesetzt

Ein weiteres interessantes Angebot für Heimwerker und Profis gibt’s zum Bosch Professional 18V System Akku Exzenterschleifer GEX 18V-125. Der Bestseller Nr. 1 in der Kategorie „Exzenterschleifer“ ist für sämtliche Schleifarbeiten geeignet und wird mit Schleifpapier, Staubbeutel und einer Aufbewahrungsbox geliefert. Akkus und Ladegerät sind allerdings nicht dabei. Ein passendes Set aus zwei Akkus und Ladegerät kannst du aber hier dazuholen. Das Akkuwerkzeug ist gerade 22 Prozent reduziert und kostet nur noch 127,99 Euro.

Bosch Professional 18V Exzenterschleifer

Den Bestseller Nr. 1 in der Kategorie „Oberfräsen“ reduziert der Versandriese am zweiten Prime Day sogar um mehr als die Hälfte. So steht nur noch 114,99 Euro statt 234,91 Euro auf dem Preisschild. Die Bosch Professional 12V System Akku Kantenfräse GKF 12V-8 hilft dir bei der Bearbeitung von Kanten diverser Materialien. Und die Frästiefe lässt sich dabei schnell und individuell einstellen und sorgt so für optimale Ergebnisse. Akkus sind hier allerdings ebenfalls nicht dabei. Am Prime Day deckst du dich aber mit über 50 Prozent Rabatt günstig mit aufladbaren Akkus ein.

Lohnt sich ebenso: Akku-Gebläse im Angebot

Zwar kein reguläres Werkzeug, aber dennoch einen Blick wert ist das Angebot zum Bosch Professional 18V System Akku Gebläse GBL 18V-120. Das kabellose Gebläse erzeugt eine Luftstromgeschwindigkeit von bis zu 270 Km/h und hilft den Arbeitsplatz zu reinigen, Bohrlöcher auszublasen oder den Gehweg im Nu von Blättern zu befreien. Akku und Ladegerät musst du allerdings auch hier noch dazukaufen. Amazon verlangt am Prime Day 52,99 Euro für den Bestseller Nr. 1 in der Kategorie „Absauganlagen & Luftreiniger“ und reduziert das Akku-Gebläse somit um 27 Prozent. Akkus kannst du dir hier dazukaufen.

Falls du den Prime Day noch nicht kennst oder du eine Auffrischung brauchst, gibt’s hier noch mal kurz alle wichtigen Infos: Der Schnäppchen-Marathon von Amazon läuft in diesem Jahr am 16. und 17. Juli und bietet erneut tausende Angebote für Fernseher, Haushaltsgeräte, Smartphones, Kopfhörer, Koffer und vieles, vieles mehr. Allerdings gelten all diese Deals nur für eingeloggte Prime-Mitglieder. Wer kein kostenpflichtiges Prime-Abo hat und noch nie eins hatte, kann passend zum Prime Day aber auch eine 30-tägige Gratismitgliedschaft abschließen. So profitierst du von den Top-Angeboten, wirst aber nicht bereits vorher zur Kasse gebeten. Unsere Highlights haben wir dir in diesem Artikel zusammengefasst.