15 GB für 15 Euro, kein Anschlusspreis: Mit diesem SIM-Only-Tarif bist du auf der sicheren Seite

In der Blau Allnet-Flat Plus bekommst du eine Allnet-Flat und ein monatliches Datenvolumen in Höhe von 15 GB zum Preis von 14,99 Euro. Aufgerundet gibt es also 15 GB für 15 Euro. Der SIM-Only-Tarif wird im LTE-Netz von O2 realisiert und wie es bei Budget-Tarifen üblich ist, kannst du deinen Datenbedarf bei einer gedeckelten Download-Geschwindigkeit von 25 MBit/s decken.

Blau Allnet-Flat Plus: Kein Anschlusspreis, außer in der Flex-Variante

Wie bei Blau üblich – und im Markt teilweise auch – verlangt der Anbieter keinen Anschlusspreis für den Vertragsstart. Sonst werden hier gerne mal 20 oder sogar 40 Euro fällig. Insgesamt zahlst du also nur die Kosten für den Vertrag. Zumindest, wenn du die Variante mit der Mindestlaufzeit von 24 Monaten wählst.

Als Flex-Tarif mit monatlicher Kündigungsmöglichkeit gibt es die Blau Allnet-Flat Plus ebenfalls. Und auch hier wird sie bei der Grundgebühr nicht teurer. Es bleibt bei den 14,99 Euro pro Monat. Jedoch werden hier dann Anschlusskosten fällig – einmalig 29,99 Euro. Das ist der Preis für die Flexibilität. Der Versand der SIM-Karte ist in jedem Fall gratis, hier kommen also keine weiteren Kosten auf dich zu. Als eSIM bietet Blau den Vertrag (noch) nicht an.

→ Es geht auch eine Nummer kleiner: 10 GB für 10 Euro

Roaming inklusive, Rufnummernmitnahme möglich

Roaming ist nach den jeweils aktuellen Richtlinien der EU und von O2 selbst – je nachdem, wo du den Tarif im Urlaub und auf Reisen nutzt – möglich. In der EU also kostenlos. Auch deine alte Rufnummer kannst du in den Vertrag von Blau übernehmen.

Willst du ein Handy zum Vertrag dazubuchen, kannst du das mit einem Klick auf die entsprechende Schaltfläche auswählen. Dann gibt es eine breite Angebotspalette von Modellen, die sich mit diesem Tarif koppeln lassen. Das lässt zwar die Preise steigen, kann sich im Verhältnis aber lohnen. Zur Auswahl stehen derzeit viele Modelle von Samsung und Apple.