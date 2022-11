Black Week: Saturn reduziert Philips-Zahnbürsten und -Rasierer schon jetzt massiv

Schon heute finden sich bei Saturn einige Philips-Pflege- und Beautyprodukte teils mehr als 100 Euro günstiger. Darunter Premium-Zahnbürsten und welche für kleineres Budget sowie Rasierer und ein Haarentfernungs-Gerät, das um. Die Angebote gelten bis über den Black Friday hinaus (bis 27. November). Und diese Deals lohnen sich im Besonderen.

Premium-Zahnbürste von Philips knapp 100 Euro günstiger

Ein absolutes Premium-Modell unter den elektrischen Zahnbürsten ist die Philips Sonicare HX9914/57 DiamondClean 9000. Die hat einen UVP von 349,99 Euro auf dem Preisschild stehen und kostete zuletzt 254,99 Euro. Jetzt streicht Saturn noch einmal rund 85 Euro und verkauft die hochwertige Schall-Zahnbürste für nur noch 169 Euro.

Das Angebot gilt für die Modelle in Schwarz und Rose Gold. Sie kommt mit einigen Funktionen, die die Zahnhygiene nachhaltig verbessern sollen. So zeigt sie dir via Andruckkontrolle, wie fest du den Bürstenkopf aufsetzen musst und sie erinnert dich an einen rechtzeitigen Wechsel der Bürste. Insgesamt stehen dir vier Zahnputz-Programme und drei Geschwindigkeitsstufen zur Auswahl.

Weitere Zahnbürsten von Philips im Black-Week-Angebot:

Rasierer und Haartrimmer im Angebot

Auch den Philips-Rasierer SP 9820/18 Series 9000 Prestige senkt Saturn aktuell von 289,99 auf 169 Euro im Preis. Dieser verspricht ein besonders glattes Ergebnis durch drei rotierende Scherköpfe mit bis zu 150.000 Schneidevorgängen pro Minute.

Aber auch für einen kleineren Geldbeutel gibt’s mit dem Philips S7783/35 Rasierer Shaver series 7000 ein passendes Black Week Angebot. Der ist von zuletzt 124,99 Euro (UVP: 149,99 Euro) auf jetzt 85 Euro heruntergesetzt. Ein Bart- und Haartrimmer (Philips MG3740 Serie 3000 Multigroomer) mit vielen Aufsätzen für verschiedene Längen ist ebenfalls von zuletzt 39,99 Euro auf jetzt noch 25 Euro heruntergesetzt.

Dieses Haarentfernungs-Gerät reduziert Haarwuchs für bis zu 12 Monate

Das Philips BRI945/00 Lumea Prestige Haarentfernungs-Gerät verspricht eine Haarreduzierung von bis zu 12 Monaten. Möglich wird das durch die sogenannte IPL-Technologie (Intense Pulsed Light), die mittels Lichtimpulsen das Haarwachstum minimiert. Der verbaute SmartSkin-Sensor erkennt von selbst deinen Hautton und passt die Lichteinstellung automatisch an. Geeignet ist das Gerät für viele Haut- und Haartypen – nicht jedoch für ganz dunkle Hauttypen oder weiße/graue, hellblonde und rote Haare.

Das Haarentfernungs-Gerät in der Farbe Rosé ist von ursprünglich 399,99 Euro auf jetzt 272 Euro reduziert – ein ordentlicher Rabatt. Falls dir das immer noch zu viel Geld ist, kannst du das Haarentfernungs-Gerät mit ein bisschen Glück auch bei unserer aktuellen Instagram-Verlosung gewinnen.