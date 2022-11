Black Week Rabatte von Bluetti: Powerstations als Energie-Backup im Sale

Mithilfe von Powerstations bist du auf der sicheren Seite, wenn einmal vorübergehend der Strom weg sein sollte. Verknüpft mit einem Solarpanel machst du dich auch über einen längeren Zeitraum unabhängig von der Stromversorgung – abhängig von dem Stromverbrauch der jeweiligen Geräte und den Sonnenstunden. Normalerweise endet die Black Week mit dem Black Friday am 25. November, die Angebote bei Bluetti gelten aber noch etwas länger bis zum 30. November und so nehmen sie auch den darauffolgenden Montag, den „Cyber Monday“, noch mit.

Bluetti AC200MAX: Diese Powerstation betreibt deinen Kühlschrank für fast 30 Stunden

Die Powerstation Bluetti AC200MAX hat einen UVP von 2.399 Euro und war zuletzt für 2.199 Euro erhältlich. Jetzt ist sie nochmal um 200 Euro reduziert und für 1.999 Euro im Angebot. Sie bietet eine Kapazität von 2.048 Wh und eine Ausgangsleistung von 2.200 Watt reiner Sinus-Wechselrichter. Möchtest du die Kapazität erhöhen, lässt sich die Powerstation auch noch durch zwei weitere Batteriemodule erweitern. Die ursprüngliche Kapazität reicht laut Angaben von Bluetti aber bereits für den Betrieb von 15 bis 28 Stunden eines Kühlschranks oder fürs Zapfen von bis zu 70 Tassen Kaffee mit einer 2000W-Kaffeemaschine.

Die Powerstation lässt sich auf verschiedene Wege aufladen. So kannst du den Energiespeicher via Generator, Autobatterie, Steckdose oder Solarpanel füllen – und somit nicht nur zu Hause, sondern auch etwa beim Camping oder sonstigen Outdoor-Trips. Auch möglich: Wenn die Powerstation besonders schnell aufgeladen werden soll, lässt sie sich auch über zwei Steckdosen beziehungsweise eine Steckdose und ein Solarpanel gleichzeitig aufladen. An Ausgängen verfügt die AC200MAX über vier herkömmliche AC-Steckdosen sowie vier USB-A-Anschlüsse, einen USB-C-Anschluss und weitere Anschlüsse. Auf der Oberseite befinden sich zusätzlich zwei Wireless Charging Pads für kabelloses Aufladen via Qi.

EP600: Hiermit schützt du dein gesamtes Zuhause vor einem Stromausfall

Interessant ist auch das modulare EP600 System, das deinen gesamten Haushalt im Falle eines Stromausfalls absichert. Das lässt sich um bis zu 16 Erweiterungsbatterien ergänzen, um dein ganzes Zuhause über mehrere Tage mit Strom zu versorgen. Optimal lässt es sich auch zusammen mit mehreren Sonnenkollektoren nutzen, um Energie zu speichern und etwa auch im Dunkeln oder in sonnenarmen Zeiten Solarstrom nutzen zu können. Die Kosten hierfür beginnen bei 8.999 Euro.

Auch die Bluetti-Powerstation EP500Pro ist derzeit im Black-Friday-Angebot für 5.299 statt 5.699 Euro. Sie bietet eine große Kapazität von 5.100 Wh sowie 3.000 W Ausgangsleistung. Dank Rollen auf der Unterseite lässt sie sich zudem praktisch von Raum zu Raum – oder für eine Gartenparty auch nach draußen – schieben.

Die Bluetti EP500Pro Powerstation auf Rollen.

Es geht aber auch viel günstiger

Darf es etwas kleiner und noch transportabler sein? Dann schau dir auch gerne mal die Powerstation Bluetti EB3A an. Die wiegt solo keine 5 Kilogramm, kostet aktuell keine 300 Euro und lässt sich nach Wahl einfach mit einem Solar-Panel verbinden. Gerade erst haben wir die EB3A als Solar-Generator getestet. Das Set mit dem 200 Watt starken PV200 Solarpanel kostet derzeit 799 Euro. Damit steht das Angebot im Kontrast zu vielen der anderen Deals zu teils mehreren tausend Euro. Es bietet entsprechend auch weniger – je nach Sichtweise Power, Kapazität aber auch Gewicht. Das macht es so mobil.