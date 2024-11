Black Week: Huawei startet jetzt schon mit saustarken Angeboten

In den Black Weeks von Huawei sparst du sowohl bei Notebooks und Tablets, als auch bei Smartphones, Kopfhörern und Smartwatches eine Menge. Eine Übersicht über die Angebote, die noch bis zum 2. Dezember laufen sollen, findest du direkt bei Huawei. Hier zeigen wir dir zunächst die besten Deals für Wearables, bei denen du auch noch coole Geschenke on top bekommst. Bei einigen Produkten profitierst du zudem von einer Garantieverlängerung um 12 Monate.

Huawei Watch GT 5 (Pro) im Angebot mit coolen Extras

Eines der Highlights sicherst du dir zum Beispiel zur Huawei Watch GT 5 (Pro). Die gibt es jetzt nämlich im sogenannten Style Set zusammen mit je einem Wechselarmband gratis und du bekommst auch noch FreeBuds 5i Kopfhörer geschenkt. Die Smartwatch ist aus hochwertigem Titan sowie Keramik gefertigt und macht so am Handgelenk echt was her. Dazu unterstützt sie dich bei einer Vielzahl an Sportarten. Ob Golf, Freitauchen, Trail Running oder vieles mehr – mit der Huawei Watch GT 5 (Pro) hast du einen top Sparringspartner immer zur Seite und analysierst wichtige Gesundheitsdaten laufend.

Edel, aber auch gut? Der Test der Huawei Watch GT 5 Pro gibt genau dazu Aufschlüsse.

Die Watch GT 5 Pro 46 mm ist derzeit für 389 Euro im Angebot, das genannte Gratis-Zubehör bekommst du außerdem dazu. Das Basis-Modell der GT 5 gibt’s hingegen samt Gratis-Beigaben schon ab 299 Euro.

Vorgänger-Smartwatch schon ab 179 Euro

Aber auch zum Vorgänger GT 4 gibt es einige starke Angebote. So kommst du jetzt bereits an die Watch GT 4 (Grün, 41 mm) für 179 Euro und staubst dazu auch noch ein Armband gratis ab. Die smarte Armbanduhr mit bis zu zwei Wochen Akkulaufzeit ist aber auch noch mit größerem Gehäuse und anderen Armbändern erhältlich. Für die Watch GT 4 in Braun (46 mm) zahlst du etwa 189 Euro samt Gratis-Wechselarmband.

Noch günstiger steigst du mit der Watch Fit 3 in die Welt der Smartwatches ein. Denn mit Nylon- und Fluoroelastomer-Armbändern in Schwarz und Dunkelblau zahlst du jetzt nur noch 139 Euro für die Uhr. Mit einem goldenen „Milanese”-Armband sowie einem zweiten Armband in Braun/Weiß werden 159 Euro fällig. Gibst du darüber hinaus im Bestellprozess den Code „ANOVFIT3EXKL10“ ein, drückst du die Rechnung nochmal um 10 Prozent.

Darüber hinaus lohnt sich auch ein Blick auf die Huawei Watch D2, die neben einem umfassenden Gesundheitsmanagement auch eine 24h-Blutdruckmessung durchführen kann. Während der Black Weeks bekommst du sie für 399 Euro und du erhältst noch eine smarte Waage Huawei Scale 3 dazu sowie eine Huawei Care Garantieverlängerung.

Gratisversand & so bekommst du sogar noch mehr Rabatt

Generell lassen sich die Uhren alle auch über zwölf Monate mit null Prozent finanzieren. Als Studentin oder Student sicherst du dir zudem weitere 20 Prozent Rabatt. Die Lieferung ist bei allen Produkten ab 99 Euro kostenfrei und die Garantie sichert dich im Schadensfall ab. Für mehr Black Week Angebote schau doch einfach mal bei Huawei vorbei.