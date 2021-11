Fit durch die Schnäppchen-Saison: Black Friday Deals bei Huawei

Ab sofort beginnt bei Huawei die heiße Phase der Schnäppchen-Saison 2021. Die Black-Week-Angebote sind online und versprechen ordentliche Rabatte mit Nachlässen um bis zu 300 Euro auf Notebooks, Smartphones und vieles mehr. Wir zeigen dir, was alles im Angebot ist und wie die Schnäppchen funktionieren.

Daneben gibt es Extra-Rabatt für Studierende, außerdem ist der Versand während des Angebote-Zeitraums generell kostenlos. Zudem gibt es Angebote wie 0-Prozent-Finanzierung über 12 Monate und einen Extra-Nachlass bei Anmeldung zum Newsletter.

Fitness-Bundles: Smartwatch, In-Ear-Kopfhörer oder Fitnesstracker und Körperfettwaage zum Kombi-Sparpreis

Bei den Fitness-Angeboten ist der Deal denkbar einfach. Zu einigen Smartwatches, Fitnesstrackern oder FreeBuds-Kopfhörern gibt es zum Aufpreis von nur 9 Euro die Körperfettwaage Huawei Smart Scale dazu. Daraus ergeben sich wirklich gute Fitness-Schnäppchen, zumal die Produkte selbst schon reduziert sind. Und so ergeben sich auch ohne die Waage einige gute Deals. Zum Beispiel:

Der Fitnesstracker Huawei Band 6 wird für 35 Euro zum echten Mitnahme-Produkt. Mit den 9 Euro für die Körperfettwaage wird das Bundle zum Fitness-Schnäppchen. Aber auch die FreeBuds Pro, richtig gute In-Ear-Kopfhörer, sind mit dem Rutsch auf unter 100 Euro ein echtes Schnäppchen.

Huawei MateBook 14: Windows-Laptop mit 300 Euro Rabatt – Kombi-Bundles möglich

Den größten tatsächlichen Rabatt in den Black-Week-Angeboten gibt es beim Kauf des 14-Zoll-Notebooks Huawei MateBook 14. Das Gerät mit AMD Ryzen 7 Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD-Festplatte und 2K-Display wird um 300 Euro reduziert und kostet während der Angebote noch 799 Euro.

Aber auch hier gibt es Bundle-Möglichkeiten, die den Kauf sinnvoll abrunden. Für je 0 Euro kannst du den WLAN-Router Huawei AX3 in den Warenkorb zum Notebook legen und ebenfalls für 9 Euro gibt es die passende Bluetooth-Maus dazu. Für 99 Euro machst du aus dem Notebook-Kauf ein Home-Office-Setup, indem du den 23,8 Zoll großen PC-Monitor Huawei Display dazulegst.

→ Hier geht’s zum Notebook-Angebot

Die Kombi-Deals gelten außerdem auch für die anderen Laptops im Huawei-Sale. Darunter die MateBooks D15 und D16 sowie MateBook 14s und MateBook 16. Sie gibt es zu Preisen zwischen 439 Euro und 1.149 Euro. Bei allen Notebooks gibt es außerdem noch das Extra, dass du eine erweiterte Garantie zum halben Preis erhältst.

Huawei-Monitore, -Tablets, -Router und -Smartphone

Weitere Top-Angebote gibt’s bei Huawei aus den Bereichen WLAN-Router – etwa den Mesh 7 im Bundles mit MatePad-Tablet (399 Euro) – Monitore mit den Gaming-Bildschirmen MateView und MateView GT mit jeweils 100 Euro Rabatt oder auch bei den Smartphones. Hier ist das brandneue Huawei nova 9 bereits um 50 Euro reduziert und kostet 449 Euro (Testbericht lesen).

Außerdem gibt es bei den Tablets einige gute Deals. Hervorstechend ist das Angebot zum Huawei MatePad New WiFi6. Das kostet statt 319 nun 199 Euro, ist also um mehr als 100 Euro reduziert. Dazu kannst du für 30 Euro eine passende Tastatur – Smart Keyboard – oder für 35 Euro einen Eingabestift dazukaufen.

Rabatte im Check: Hier sparst du am meisten

Den größten in Zahlen gesprochenen Rabatt gibt es beim Laptop der MateBook-Reihe. Insbesondere das MateBook 14 rutscht von rund 1.100 Euro auf knapp 800 Euro herunter. Durch die Kombi-Rabatte ergibt sich ordentliches Schnäppchen-Potenzial. Dennoch sind die 800 Euro je nach Perspektive immer noch eine Stange Geld.

Relativ gesehen sind diese Rabatte der Aktion am besten: Beim Angebot der FreeBuds Pro – laut unserem Test herausragende In-Ear-Kopfhörer – sparst du 80 von den knapp 180 Euro Ursprungspreis ein und zahlst am Ende keine 100 Euro mehr. Ähnlich gelagert ist der 24-Euro-Rabatt auf das Huawei Band 6, das so auf 35 Euro rutscht.

Den Top-Rabatt mit über 50 Prozent Nachlass gibt es jedoch bei der Smartwatch Huawei Watch GT 2. Diese kommt von 229 Euro und wird für 104 Euro verkauft. Hier steckt echtes Schnäppchenpotenzial. Dazu ist das Gadget nach wie vor ein echter Smartwatch-Tipp. Im Test konnte die Watch GT 2 seinerzeit überzeugen.