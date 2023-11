Black Week bei Dyson: Akkusauger mit mindestens 150 Euro Rabatt

Am heutigen Black Friday haut Dyson gleich mehrere seiner top Produkte mit starken Rabatten raus. Dabei sind nicht nur Premium-Akkusauger reduziert, sondern es gibt zum Beispiel auch Angebote zum beliebten Multi-Haarstyler Dyson Airwrap. Das sind die besten Deals.

Dyson Gen5detect absolute mit 70 Minuten Akkulaufzeit und viel Zubehör

Den stärksten Rabatt sicherst du dir beim Kauf eines Dyson Gen5detect absolute Akkusaugers. Hier streicht man gerade 200 Euro von der Rechnung, wodurch am Ende nur noch 799 Euro auf der Rechnung stehen. Der kabellose Sauger in der Farbe Nickel/Violett bietet eine hohe Saugkraft und Flexibilität. Und vor allem die lange Akkulaufzeit von bis zu 70 Minuten ist außergewöhnlich stark. So saugst du dein gesamtes Zuhause mit einer Ladung.

Außerdem bekommst du eine Menge praktisches Zubehör im Lieferumfang dazu, um nicht nur deinen Boden, sondern auch Polster, Ecken und etwa deinen PKW-Innenraum von Staub und losem Schmutz zu befreien. Die mitgelieferte Slim Fluffy Bodendüse mit Stauberkennung macht beispielsweise feinsten Staub auf Hartböden sichtbar, während die Haardüse perfekt für die Entfernung langer Haare und Tierhaare geeignet ist. Insgesamt drei Saugmodi helfen dir zudem, dein Zuhause optimal sauber zu bekommen.

Günstigere Alternativen im Black Friday Sale

Möchtest du aber günstiger an einen kabellosen Staubsauger kommen, solltest du einen Blick auf den Dyson V12 Total Clean für 549 Euro werfen (150 Euro Rabatt). Auch hier ist eine Menge hilfreiches Zubehör dabei. Du kannst zwar etwas weniger Saugkraft erwarten, dafür ist der V12 Total Clean mit nur 2,2 Kilogramm der leichteste Staubsauger von Dyson. Noch preiswerter kommst du hingegen an den Dyson V8 Absolute für nur noch 349 Euro und damit ebenfalls mit 150 Euro Nachlass.

Dyson Airwrap günstig am Black Friday

Aber nicht nur die Haushalts-Produkte von Dyson sind beliebt, auch die Beauty-Produkte erleben einen regelrechten Hype. Den Multi-Haarstyler Dyson Airwrap origin bekommst du jetzt zum Black Friday für nur 399 Euro inklusive drei Styling-Aufsätze. Mit dem langen Lockenaufsatz zauberst du dir voluminöse Locken und die runde Volumenbürste sorgt ebenfalls für einen tollen Look. Der mitgelieferte Trocknungsaufsatz verleiht deinen Haaren zudem ein geschmeidiges Finish. Mehr über den Haarstyler liest du in unserem Testbericht zum Airwrap.