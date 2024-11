Black Leasing Week mit top Deals: Einige (Elektro-)Autos jetzt schon für unter 100 €

Ob Verbrenner oder E-Auto: In der Black Leasing Week finden sich mehrere richtig gute Leasing-Schnäppchen. So kommst du etwa schon für monatlich 77 Euro an ein Dacia Spring Extreme Elektroauto oder für 119 Euro monatlich an einen Seat Arona mit Benzinmotor. Aber auch hochklassige Wagen wie einen Cupra Born oder VW T-Roc holst du dir hier zu guten Konditionen. Wir erklären alles, was du wissen musst und zeigen dir unsere Highlights.

Dieses E-Auto least du schon für nur 77 Euro pro Monat

Noch bis zum 8. November läuft bei LeasingMarkt.de die Black Leasing Week. Der Anbieter gilt in Deutschland als die führende Leasing-Plattform und ist ein Teil der AutoScout24 Gruppe. In der momentan laufenden November-Sparaktion finden sich sowohl Angebote für Privat- als auch Gewerbekunden. Möchtest du deine Suche spezifizieren, kannst du das in der oberen Zeile nach Belieben tun. Hier lässt sich unter anderem gleich der Fahrzeugtyp auswählen sowie die maximale Leasingrate. So solltest du schnell finden, wonach du suchst.

Kommen wir zu unseren Highlights der Black Leasing Week. Mit einem starken Leasing-Faktor von 0,3 kommst du gerade besonders günstig an das E-Auto Dacia Spring Extreme. So zahlst du nur 77 Euro Leasingrate pro Monat bei einer Laufzeit von 24 Monaten und 5.000 km im Jahr. Ein weiterer Pluspunkt: Die einmaligen Überführungskosten sind mit 777 Euro überraschend niedrig.

Der elektrifizierte Kleinwagen ist darüber hinaus sofort verfügbar und ist bisher nur 50 Kilometer weit gefahren. Die Automatik-Schaltung sorgt für hohen Komfort und immerhin 65 PS bringen dich gut über die Asphaltlandschaft. Da du mit einer Aufladung 220 Kilometer weit kommst, ist der Wagen aber eher für den Stadtverkehr und sonstige Kurzstrecken geeignet. Die Fahrt in den Urlaub könnte sich als schwieriger herausstellen.

Seat Arona und Audi A1 zu top Konditionen leasen

Wer etwas mehr Geld zur Verfügung hat, sollte sich einmal dieses Angebot zum Seat Arona ansehen. Hierbei handelt es sich um einen Neuwagen mit Benzinmotor und Automatik-Schaltung. Außerdem hat der schicke Geländewagen mit 116 PS nochmal deutlich mehr Power unterm Sitz. Bei einer Laufzeit von 24 Monaten und einer Fahrleistung von 10.000 Kilometern im Jahr kostet dich der Wagen 119 Euro pro Monat. Hinzu kommen darüber hinaus einmalige Kosten in Höhe von 1.664 Euro für Überführung und Zulassung. Mit einem niedrigen Leasing-Faktor von 0,4 bekommst du hier insgesamt ein sehr gutes Angebot. Allerdings wichtig zu wissen: Das Auto ist erst ab Februar 2025 verfügbar.

Etwas sportlicher ist hingegen der Audi A1 in der „Sportback 30 TFSI“-Ausführung. Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen Neuwagen mit Benzinmotor und Automatik-Schaltung. 116 PS sitzen auch hier unter der Haube und machen Überholmanöver zu einer Leichtigkeit. Und was kostet der Spaß? Für den Audi A1 musst du mit 199 Euro monatlicher Leasingrate etwas tiefer in die Tasche greifen. Dazu kommen außerdem einmalig noch 1.319 Euro Überführungskosten. Mit einem Leasing-Faktor von 0,66 ist aber auch das noch ein top Angebot. Die Leasingrate bezieht sich dabei auf 24 Monate Laufzeit sowie eine Fahrleistung von maximal 10.000 km pro Jahr.

Leasing Black-Deals: Wichtig zu wissen

Allerdings bleibt es nicht bei den reinen Leasing- und Überführungskosten. Was du zusätzlich einplanen solltest, ist unter anderem eine Vollkaskoversicherung. Steuern sowie einen GAP-Schutz und Reparaturen, die über die Garantie hinausgehen, musst du ebenfalls selbst bezahlen. Obendrein wichtig: Wenn du die maximale jährliche Laufleistung mit dem E-Auto überschreitest, zahlst du in der Regel einen Aufpreis.

In der Black Leasing Week lohnen sich aber auch noch viele weitere Angebote, schau doch einfach mal vorbei!