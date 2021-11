Black Friday Frühstart: Diese 6 Schnäppchen von MediaMarkt & Saturn lohnen sich  jetzt

Die Schnäppchen-Aktion bei MediaMarkt ist ein wahrer Black Friday Frühstart und bietet zahlreiche Sonderangebote aus diversen Produktbereichen. Darunter Smartphones, Fernseher, Haushaltsgeräte wie Staubsauger, Kaffeemaschinen und vieles mehr. Erst einmal gelten die Angebote bis zum 10. November – sind also bereits auf der Zielgeraden. Dazu gewährt der Händler ein verlängertes Widerrufsrecht bis Ende Dezember für alle Produkte, die du jetzt schon als Weihnachtsgeschenk kaufst. Auch bei Saturn ist die Aktion online.

Einige Deals der Aktion haben wir bereits in separaten Artikeln behandelt. So etwa das Samsung-Tablet S7 FE, das noch nie günstiger als jetzt war oder einen OLED-Fernseher mit Hingucker-Feature, der für 1.100 Euro zum echten Schnäppchen-Tipp wird. Derweil hat auch Amazon seine Warm-Up-Angebote zum Black Friday gestartet.

Saturn Black Friday: Kaffeevollautomat von Siemens zum halben Preis

Frischen, gemahlenen Kaffee und verschiedene Kaffeegetränke gibt es mit einem Kaffeevollautomaten direkt auf Knopfdruck. Bei Saturn ist jetzt ein Exemplar von Siemens stark reduziert. Der Siemens TE 651509 DE EQ.6 Plus S100 trägt eigentlich ein Hersteller-Preisschild von 1.259 Euro mit sich. Bei Saturn wird die Kaffeemaschine jetzt auf 599 Euro reduziert. Im Vergleich zum UVP also ein Rabatt um mehr als den halben Preis. Im Vergleich zum Preis von vor Aktionsbeginn sind es immerhin noch 100 Euro weniger.

Der Kaffeevollautomat drückt das Wasser mit bis zu 15 bar Pumpendruck durch den Kaffeesatz. Bohnen werden mit einem Keramikmahlwerk zu diesem gemahlen und zur besseren Hygiene ist die Brühgruppe entnehmbar.

→ Hier geht’s zum Kaffeeautomaten-Angebot

Das Angebot ist offenbar nur noch in ausgewählten Märkten verfügbar. Die Alternativen finden sich aber in der Aktion selbst. Einerseits ist die DeLonghi ECAM 23.266.B zum Schnapszahlpreis von 333 Euro erhältlich. Dieser Kaffeevollautomat bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Eher in der Preisklasse der Siemens-Maschine angesiedelt ist die Jura E6. Die Maschine des preisstabilen Schweizer Herstellers ist um 200 Euro auf 649 Euro reduziert.

Smartphones: Galaxy A52s ohne, iPhone 12 mini mit Vertrag

Top-Angebot aus dem Smartphone-Bereich ist das 5G-Smartphone Samsung Galaxy A52s. Das Handy kam einst für 449 Euro auf den Markt, ist oft schon für ein paar Euro wenige zu haben. Saturn verlangt für das Samsung-Smartphone jetzt noch 375 Euro. Ist dir die Farbwahl nicht so wichtig, kannst du es allerdings auch noch ein paar Euro günstiger bekommen. Beim Technik-Händler Coolblue kostet das A52s 5G nämlich nur 369 Euro.

Anders gelagert und dennoch gut, ist das Angebot zum iPhone 12 mini. Das kleine Vorjahres-iPhone gibt es nämlich nicht nur klassisch im Shop bei Saturn zu kaufen, sondern in der Tarifewelt auch mit Handyvertrag. Top-Deal ist hier ein mobilcom-debitel „green LTE“ mit 15 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz. Das iPhone 12 mini kostet hier einmalig 79 Euro und der Tarif rutscht im Angebot unter die 30-Euro-Marke. Monatlich zahlst du 29,99 Euro. Zur Auswahl stehen auch Angebote mit Telekom– oder O2-Netzzugang.

SodaStream Duo: Neuer Wassersprudler für 85 Euro, KitchenAid 100 Euro günstiger

Mit dem „Duo“ hat SodaStream im Frühjahr einen neuen Wassersprudler auf den Markt gebracht – den ersten, der sowohl mit Glas- als auch Plastikflaschen kompatibel ist. Dazu gibt es ein neues, einfacheres Zylindersystem. Bei Saturn ist das Titan-Set, bestehend aus Sprudler, zwei Flaschen und einem Kohlensäure-Zylinder für 85 Euro im Angebot (Angebot nur bei Saturn).

Der SodaStream Duo ist sowohl mit Glasflaschen als auch mit Plastik-Karaffen kompatibel.

Ebenfalls ein gefragter und ikonischer Küchenhelfer: Die KitchenAid Artisan Küchenmaschine 5KSM125EQG mit 10 Geschwindigkeitssufen und 4,8-Liter-Edelstahlschüssel ist im Angebot für unter 400 Euro verfügbar. Die Maschine ist in der Farbe „Liquid Graphite“, also einem stilechten grau um 100 Euro reduziert. Mit dabei ist das Standardzubehör, bestehend aus einem Schneebesen, einem Knethaken und einem Flachrührer.

→ Zum KitchenAid-Angebot (nur bei Saturn)

Apple Watch 3 bei Saturn für 215 Euro, Galaxy Watch für 349 Euro

Nach wie vor gilt die Apple Watch als kompletteste und gefragteste Smartwatch. Mittlerweile ist die Apple Watch 7 die aktuellste Variante. Aber auch die älteren Versionen sind immer noch einen Blick wert. Bei Saturn ist die Apple Watch 3 (GPS) im Black-Friday-Frühstarter-Angebot reduziert und das für Apple-Verhältnisse sogar deutlich: Saturn verlangt nur noch 215 Euro für die Apple Smartwatch.

Die Alternative kommt von Samsung und ist ebenfalls im Angebot. Etwas mehr als klassische Uhren-Design angelegt ist die Galaxy Watch4. Bei MediaMarkt ist die wasserdichte Smartwatch aus der aktuellen Generation um 50 Euro reduziert und kostet noch 349 Euro.

Dazu gesellen sich im neuen Angebots-Prospekt zum Shopping-Start im November zahlreiche weitere Angebote. Auch interessante Kombis sind dabei. So kostet das Microsoft-365-Single-Abo beim Kauf eines Tablets oder Notebooks nur 19,99 Euro zusätzlich. Die Nintendo Switch ist als Weihnachtsgeschenke-Deal mit dem Spiel „Mario Party Superstars“ für 325 Euro mit dabei. Die Switch Lite mit Animal Crossing kostet 220 Euro. Auch bei den zahlreichen Fernsehern von Sony, Philips, LG oder Samsung lohnt sich ein näherer Blick.

(… und hier zu den Angeboten bei Saturn)