Black Friday Tarif-Knüller: 30 GB für nur 10 Euro – Monatlich kündbar

Wer am Black Friday nur bei Amazon unterwegs ist, verpasst einiges. Denn auch in Sachen Tarif-Deals kannst du rund um den beliebten Shopping-Marathon ordentlich sparen. Bestes Beispiel ist dabei dieses Angebot von cyberSIM: Für nur 9,99 Euro im Monat bekommst du hier satte 30 GB Datenvolumen, eine Allnet-Flat und kannst auf Wunsch ebenso monatlich kündigen. Wir stellen dir den Tarif-Knüller genauer vor und zeigen, was du bei dem Angebot beachten musst.

Allen voran sticht bei dem Tarif-Deal natürlich das enorme Datenvolumen von 30 GB, sowie der unschlagbar günstige Preis von lediglich 9,99 Euro im Monat, hervor. Kein Wunder, immerhin kostet der Tarif normalerweise monatlich knapp 20 Euro! Doch auch sonst hat das Angebot einiges zu bieten.

So kann sich beispielsweise ebenfalls die maximale Surfgeschwindigkeit von 50 MBit/s im LTE-Netz von O 2 absolut sehen lassen. Dadurch solltest du unterwegs stets ruckelfrei surfen, chatten und streamen können. Zusätzlich wird dir bei dem Tarif noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze zur Verfügung gestellt. EU-Roaming ist ebenfalls kostenlos. Außerdem kannst du problemlos deine aktuelle Rufnummer mitnehmen.

Auf Wunsch auch monatlich kündbar

Ein großer Vorteil gegenüber anderen Schnäppchen-Tarifen ist zudem die hohe Flexibilität. Auf Wunsch kannst du den Vertrag nämlich komplett ohne Mindestlaufzeit abschließen und so jederzeit monatlich kündigen. Dadurch steigt allerdings der einmalige Anschlusspreis von 9,99 Euro (24 Monate Laufzeit) auf 19,99 Euro (monatlich kündbar). Wenn du jedoch nicht lange vertraglich gebunden sein möchtest, lohnt sich dieser geringe Aufpreis definitiv.

Eine Sache musst du bei dem Tarif-Angebot jedoch beachten: die Datenautomatik. Wenn du dein monatliches Datenvolumen vorzeitig verbrauchst, werden hierüber automatisch neue mobile Daten kostenpflichtig nachgebucht. Zum Glück kannst du die Datenautomatik aber umgehend in deinem Online-Konto des Anbieters deaktivieren. So sicherst du dir das Tarif-Schnäppchen komplett ohne vermeintliche Kostenfalle.

Wie bei so ziemlich allen Black Friday Angeboten lohnt es sich, schnell zu sein. Das Tarif-Angebot gilt nämlich kurze Zeit!

