Black Friday: Samsung Galaxy S21 FE mit 30 GB Telekom-Netz für 20 Euro im Monat

20 Euro pro Monat für 30 Gigabyte Datenvolumen im Telekom-Netz sind an sich schon ein recht guter Deal. Doch bei dem aktuellen Black Friday Angebot von Sparhandy gibt es auch noch ein Smartphone dazu. Für eine Einmalzahlung von 49 Euro kannst du dir das Samsung Galaxy S21 FE sichern. Zusatzgebühren wie Anschluss- oder Versandkosten gibt es keine.

Samsung-Handy mit Tarif: Alle Kosten im Überblick

Bei dem Tarif handelt es sich um den „Congstar Allnet Flat Aktion“, welcher exklusiv zum Black Friday angeboten wird (hier mehr zur Congstar-Aktion erfahren). Dieser beinhaltet 30 Gigabyte Datenvolumen im LTE-Netz der Telekom mit einer Geschwindigkeit von 50 Mbit/s. Außerdem ist eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze sowie eine SMS-Flatrate inklusive.

Der Tarif kostet exakt 20 Euro pro Monat und wird auch nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten nicht teurer. Kündigen ist anschließend jeweils zum Monatsende möglich und eine gute Option, wenn du dir ein neues Smartphone mit Vertrag aussuchen möchtest.

Bei dem Black Friday Deal fällt keine Anschlussgebühr und auch keine Versandkosten an. Während der kompletten Mindestvertragslaufzeit kommen also Kosten von 280 Euro für den Tarif und 49 Euro für das Samsung-Smartphone auf dich zu. Insgesamt kostet dich der Vertrag also 529 Euro. Kaufst du das Smartphone ohne Tarif, kostet dies aktuell 440 Euro beim günstigsten Anbieter. Damit zahlst du rechnerisch 3,71 Euro für den starken Tarif im Telekom-Netz.

So kommst du an den Deal

Sparhandy versteckt das Angebot auf seiner Website ein wenig. So musst du erst das Gerät auswählen und dann aus einer langen Liste an Tarifen das richtige Angebot auswählen. Wir haben dir daher Direktlinks erstellt, mit denen du das Smartphone in deiner Wunschfarbe + Tarif direkt in den Warenkorb legen kannst.

Galaxy S21 FE bei Sparhandy: Das Angebot kann rasch ausverkauft sein. So ist es aufgestellt.

Galaxy S21 FE: Das Smartphone zum Tarif

Die Fan-Edition (FE) des Galaxy S21 ist Anfang des Jahres auf den Markt gekommen. Das Smartphone ist mit einem 6,4 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit 120 Hertz ausgestattet und bietet eine Tripple-Kamera mit Zoom- und Ultraweitwinkel-Objektiv. Auch sonst bietet es viele Premium-Features wie ein wasserdichtes Gehäuse sowie kabelloses Laden. Wie bei Samsung üblich kommt das Smartphone mit vier Jahren Update-Garantie daher und soll noch im Dezember mit Android 13 versorgt werden.

Unterschiede zum normalen S21 finden sich in den Details. So ist das Galaxy S21 FE etwas größer, bietet etwas mehr Leistung und eine deutlich bessere Akkulaufzeit und eine hochauflösendere Frontkamera. Nachteil ist die Rückseite aus Kunststoff statt Glas – zumindest wenn du das Smartphone ohne Hülle verwenden möchtest.

Mehr Informationen zu dem Smartphone findest du in unserem Testbericht.

Bonus: Wenn du deinen Kauf bis zum 18. Dezember bei Sparhandy registrierst, bekommst du die True Wireless Kopfhörer „Samsung Galaxy Buds 2“ kostenlos dazu. Die werten das Angebot noch einmal deutlich auf. Auch wenn sie solo im Black-Friday-Deal günstiger sind, bieten sie einen Gegenwert von aktuell noch 74 Euro. So wird der Sparhandy-Deal wirklich rund und effektiv fast kostenlos.