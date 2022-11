Großer Black Friday Sale bei HUAWEI: Bis zu 50 Prozent Rabatt auf Laptops, Tablets und Co.

Die Black Friday Angebote verstehen sich eher als Black-Week-Angebote, denn sie sind auch ein gutes Stück darüber hinaus noch gültig. So verlängert HUAWEI die vorweihnachtliche Shoppingzeit um gut eine Woche bis zum 4. Dezember. Während sich bereits beim Kauf einzelner Produkte ordentlich sparen lässt, kannst du bei der Kombination mit sinnvollem Zubehör noch mehr sparen. Denn auch das bekommst du teils deutlich günstiger. Das sind die besten Black-Week-Angebote von HUAWEI.

HUAWEI MateBook 14: Top-Display, 16 GB RAM und i5-Chip für 639 Euro

Solltest du dir ein neues Notebook zulegen wollen, empfehlen wir den Blick aufs HUAWEI MateBook 14 (2021). Denn das ist aktuell von 1.099 Euro (UVP) heruntergesetzt auf 639 Euro und damit 460 Euro günstiger zu haben. Hier bekommst du ein starkes Preis-Leistungs-Paket mit einem hochauflösenden Display und viel Kraft unter der Haube. Der 14-Zoll-Bildschirm löst mit 2K auf und kommt mit angenehm schlanken Displayrändern. Praktisch: Bei Bedarf lässt sich darüber auch per Touchbedienung arbeiten. Für die nötige Power im Alltag ist zudem ein Intel Core i5-Prozessor verbaut, der von 16 GB Arbeitsspeicher begleitet wird. An internem Speicherplatz stehen dir 512 GB auf einer schnellen SSD-Festplatte zur Verfügung.

Das Huawei MateBook 14 von 2021 im Angebot

Dank des großen 56-Wh-Akkus kommst du gut über einen Tag und per Schnellladung kannst du das Notebook nach nur 15 Minuten am Kabel wieder für 2,5 Stunden kabellos nutzen. All das vereint HUAWEI in einem minimalistischen und robusten Metallgehäuse, das man gern zur Hand nimmt. Für einen Aufpreis von nur 59 Euro bekommst du außerdem den Monitor HUAWEI Display 23.8 dazu (UVP 159 Euro, hier haben wir den Monitor getestet) und für zusätzlich 9 Euro eine HUAWEI Wireless Mouse (UVP 59,99 Euro). Einen schicken Rucksack legst du für 49 statt 99,99 Euro dazu in den Einkaufswagen. Den Laptop gibt’s auch mit 8 GB RAM und AMD-Prozessor – dann etwas preiswerter für 549 statt 899 Euro (UVP).

120-Hertz-Tablet mit 2,5K-Auflösung für 249 Euro

Mit dem HUAWEI MatePad 11 hat der Hersteller im eigenen Online-Store auch ein schickes Tablet im Angebot, das in den Black Weeks um 150 Euro reduziert ist. So bekommst du das 399-Euro-Tablet jetzt für nur noch 249 Euro und erhältst so für relativ kleines Geld ein Top-Gerät mit 120-Hertz-Display, 6 GB RAM und großem Akku. Das Display des HUAWEI-Tablets hat mit 11 Zoll Diagonale eine angenehme Größe und dank symmetrischer Ränder auch einen modernen Look. Es löst mit 2,5K noch ein Stück weit höher auf, als das MateBook und unterstützt den HUAWEI M-Pencil. Damit skizzierst oder malst du auf dem Tablet und machst schnell eine Notiz.

Matepad 11

Für guten Sound beim Streaming oder Gaming sorgen im MatePad 11 zudem vier Stereo-Lautsprecher. Für einen Aufpreis von 30 Euro bekommst du hier den M-Pencil (2. Gen.) dazu, der normalerweise allein 99 Euro (UVP) kostet. Eine Hülle mit integrierter Tastatur – HUAWEI Smart Magnetic Keyboard – legst du für 39 Euro (statt 99 Euro) in den Warenkorb. Und für 69 statt 149 Euro (UVP) bekommst du den Bluetooth-Lautsprecher HUAWEI Sound Joy in Rot günstig dazu.

Solltest du eher ein Tablet suchen, dass sich auch als Notebook nutzen lässt, solltest du dir das HUAWEI MateBook E einmal anschauen. Denn hier bekommst du momentan das zugehörige Smart Magnetic Keyboard im Wert von 149 Euro (UVP) dazu, mit dem du aus dem Tablet ein Notebook mit Tastatur machst. Statt 649 Euro (UVP) kostet es jetzt nur noch 469 Euro.

Monitore und Lautsprecher im HUAWEI-Sale

Als sinnvolle Ergänzung für dein Home-Office gibt’s im HUAWEI Online-Shop aktuell auch den MateView GT 27 Monitor zum halben Preis. Statt normalerweise 399 Euro (UVP) zahlst du jetzt nur noch 199 Euro für das Curved Display mit 27 Zoll Diagonale. Das bietet eine hohe QHD-Auflösung (2.560 × 1.440 Pixel) sowie 165 Hertz. Letztere Angabe steht für die Bildwiederholrate und sorgt für eine besonders flüssige Darstellung von Bewegungen. Auch hier kannst du dir für einen vergünstigten Preis sinnvolle Zugaben, wie etwa eine kabellose Maus oder einen WiFi-6-Router dazu kaufen.

Auch günstiger bekommst du derzeit den Premium-Monitor HUAWEI MateView mit 28 Zoll, 4K+ und einem extra großen Farbraum für mehr Farbgenauigkeit und -lebendigkeit. Der normalerweise 599-Euro-teure Bildschirm kostet aktuell in der Black Week nur noch 449 Euro und ist damit 150 Euro reduziert.

Auch zwei Lautsprecher reduziert HUAWEI aktuell im Preis. So bekommst du die Bluetooth-Box HUAWEI Sound Joy derzeit für nur noch 79 statt 149 Euro. Beim Premium-Lautsprecher HUAWEI Sound X streicht der Hersteller sogar 200 Euro von der Rechnung und bietet ihn somit derzeit für 149 Euro (UVP: 199 Euro) an.