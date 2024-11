Irrer Black Friday Preis: PS5 jetzt erstaunlich günstig

Wenn du noch nach einem Geschenk für deine Kinder oder dich selbst Ausschau hältst, solltest du jetzt die Ohren spitzen. Die Playstation 5 bekommst du bei MediaMarkt aktuell zu einem richtig guten Preis. Das Beste: Die passenden Controller sind ebenfalls reduziert, sodass du die Konsole direkt zusammen mit deinen Kleinen einweihen kannst. Alles, was du wissen musst, erfährst du jetzt.

Beeil dich: Playstation 5 bei MediaMarkt

Bevor wir dir den unschlagbaren Preis verraten, schauen wir uns die Konsole etwas genauer an. Zu haben ist die Playstation 5 Slim Digital Edition (Datenblatt) im Fortnite Cobalt Star Bundle. Das bedeutet, dass du für den Kauf – neben der Konsole selbst – auch noch einige In-Game-Gegenstände für Fortnite abstaubst. Im Paket enthalten sind:

Cobalt Schneefuß-Outfit (mit LEGO®-Stil)

Sapphire Stern Rücken-Accessoire

Indigo Inverter Spitzhacke

Verwitterter Schnee Streifen-Lackierung

Cobalt Crash-Schlagzeug

Stellar Spheres Raketenspur

Stellar Spokes Räder

Stellar Velocity Spur

1.000 V-Bucks

Du hast kein Interesse an Fortnite? Kein Problem! Die Konsole selbst ist nämlich eine ganz normale PlayStation 5 Slim Digital Edition und teurer wird das Ganze durch das Bundle ebenso nicht – doch dazu später mehr. Insgesamt glänzt die PS5 mit super kurzen Ladezeiten und einer schnellen SSD. Dank 3D-Audio erlebst du deine Games noch intensiver und realistischer. Das Besondere an der digitalen Version ist, dass sie völlig ohne Disc-Laufwerk auskommt. Deine Spiele lädst du dir aus dem Playstation-Store herunter. Dafür steht dir ein riesiger Speicher von 1 TB zur Verfügung.

Da sich im Lieferumfang nur ein Controller befindet, lohnt es sich, gleich noch weitere davon einzutüten. Du bekommst die Controller aktuell für nur 49,99 Euro pro Stück und damit 30 Euro billiger als sonst.

So viel kostet dich die Konsole

Wie steht es nun um den Preis? MediaMarkt verlangt für die Playstation 5 normalerweise 449,99 Euro. Dank der Black Week Deals bekommst du sie nun aber schon für 359 Euro. Ein Blick auf den Preisvergleich macht hier deutlich: Günstiger bekommst du die Konsole nirgendwo, was sie zu einem wirklich guten Geschenk für Groß und Klein macht. Wer für das Fortnite-Bundle einen Aufpreis befürchtet, kann ebenfalls beruhigt sein. Auch ohne die kostenlosen In-Game-Gegenstände gibt’s die PS5 derzeit nirgendwo günstiger (zum Preisvergleich).

Falls du lieber die Version mit Laufwerk möchtest, musst du 100 Euro draufpacken und 459 Euro zahlen. Allerdings winkt dann ein 3-für-2-Games-Coupon. Wenn du bis zum 12. Dezember eine PS5 und bis zum 19. Dezember drei physische Spiele für die Konsole kaufst, wird dir der Preis von einem der Spiele automatisch im Warenkorb abgezogen. Dank des Gutscheins versteckt sich also auch hier ein spannendes Angebot (Preisvergleich).

