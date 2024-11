Black Friday: Lidl verschleudert Akku-Bohrschrauber-Set zum Discounterpreis

Ob du ein Vogelhäuschen bauen, eine Gardinenstange anbringen oder ein Regal reparieren möchtest – ein Akku-Bohrschrauber ist eine riesige Hilfe. Kein Kabel fliegt herum und du bist super flexibel. Außerdem tut dir nicht das Handgelenk weh nach minutenlangem Schrauben. Im Black Friday Deal kommst du jetzt bei Lidl besonders günstig an ein Set der Lidl-Eigenmarke Parkside.

Akku-Bohrschrauber im Set bei Lidl: Das steckt drin

Am Black Friday Wochenende lockt Lidl mit einem wirklich starken Angebot. Denn das Parkside 20 V Akku-Bohrschrauber-Set “PABS 20-Li G8” ist neben dem Akkuschrauber selbst vollgepackt mit sinnvollen Extras und der Preis ist dafür erstaunlich klein. Statt 99,99 Euro zahlst du hierfür gerade nämlich nur noch 79,99 Euro. Was zunächst kein allzu großer Rabatt ist, relativiert sich beim Blick auf den Lieferumfang. Denn während du bei vielen Herstellern noch nicht einmal einen Akkuschrauber mit einem Akku dafür bekommst, sind hier gleich zwei aufladbare Batterien dabei – und auch vieles mehr an Zubehör steckt drin.

Außerdem bekommst du hierbei ein Ladegerät mitgeliefert sowie ein Zubehörset mit mehr als 60 Teilen. Der Akku-Bohrschrauber selbst ist sowohl zum Bohren in Materialien wie Holz und Kunststoff als auch Metall geeignet. Die stufenlose Drehzahlregelung sorgt dabei für präzises Arbeiten, während die verbaute LED-Arbeitsleuchte dunkle Bereiche ausleuchtet. Dazu sorgt die sogenannte Cell Balancing Technologie dafür, dass Lebensdauer und Laufzeit des Akkus verlängert werden. Der Softgrip-Griff ermöglicht zudem eine bequeme Handhabung, selbst bei längeren Arbeiten am Stück.

Dank des enthaltenen Wechselakkus hast du ebenfalls eine extra lange Laufzeit und kannst einen Akku aufladen, während du mit dem anderen weiter arbeitest. Darüber hinaus ist in diesem Set ein Transportkoffer mit einem Cuttermesser, Maßband, acht Steckschlüsseln, fünf Holzbohrern, 14 Metallbohrern, 40 Bits und weiterem hilfreichem Zubehör enthalten. Das Set kostet gerade bei Lidl im Black Friday Sale dank 20 Prozent Rabatt nur noch 79,99 Euro.

Auch diese Black Friday Deals sind einen Blick wert bei Lidl

Außerdem lohnt sich auch ein Blick auf die vielen weiteren Parkside Deals bei Lidl. Aktuell kommst du etwa für unter 10 Euro an einen Laserentfernungsmesser oder für knapp 25 Euro an einen 20 V Akku-Winkelschleifer. Einen 600-W-Bandschleifer sicherst du dir dank 46 Prozent Rabatt für nur noch 22,99 Euro.