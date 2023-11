Black-Friday-Kracher: 60 GB unter 20 Euro bei Telekom und Vodafone

60 GB monatliches Datenvolumen auf dem Smartphone – das sind rechnerisch knapp 2 GB täglich. Das reicht für Insta, TikTok, Youtube und sogar für Netflix locker aus. Außerdem bekommst du eine Allnet-Flatrate zum Telefonieren und für SMS. Das Besondere: Das Angebot bekommst du wahlweise im Netz der Telekom oder im Netz von Vodafone. Das ist ein echter Tarif-Kracher, den du nur im Rahmen der Blackweek bekommst.

60 GB für unter 20 Euro: Das ist das Angebot im Netz von Telekom und Vodafone

Möglich macht das Angebot die freenet-Gruppe, die zur Blackweek gleich mehrere interessante Tarife im Angebot hat. Satte zwei Jahre kannst du so einen absoluten Discount-Preis in den beiden Netzen nutzen, die sonst eher teuer sind. Erst nach zwei Jahren erhöht sich der Preis, was aber kein Problem ist. Zum einen kannst du kündigen und von einem günstigen Angebot in der Vertragsverlängerung profitieren. Und zum anderen hast du nach zwei Jahren ein monatliches Kündigungsrecht, sodass du dir jederzeit einen anderen Anbieter suchen kannst.

Der Tarif green LTE 60 GB bietet dir monatlich 60 GB, surfen per LTE mit bis zu 50 Mbit/s und eine Flatrate für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze. Du kannst den Tarif zu den gleichen Konditionen in der gesamten EU nutzen, auf Wunsch eine eSIM bekommen und auch per Wifi-Call telefonieren. Die Anschlusskosten liegen bei niedrigen 19,99 Euro im Fall von Vodafone. Entscheidest du dich für das Telekom-Netz entfallen sie komplett.

Weitere interessante Blackweek-Deals von freenet

Möchtest du unbedingt 5G nutzen, so hat freenet im Rahmen der Blackweek einen weiteren Kracher im Angebot. Beim Vodafone Green 5G 80 GB bekommst du 80 GB monatlich, die du mit bis zu 150 Mbit/s auch per 5G versurfen kannst. Dafür zahlst du zwei Jahre lang monatlich gerade einmal 24,99 Euro. Günstiger gibt’s so große 5G-Tarife regulär nicht. Brauchst du noch mehr Datenvolumen? Für 19,99 Euro monatlich bekommst du für zwei Jahre den Tarif Telefónica green LTE 140 GB. Bis zu 225 Mbit/s stehen dir hier zur Verfügung – samt Allnet-Flatrate.

Weitere interessante Tarife – auch mit deutlich weniger Datenvolumen – findest du auf der freenet-Blackweek-Webseite.