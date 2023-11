Black Friday: Dieses Amazon-Gadget ist bei MediaMarkt jetzt viel billiger

Wer sich rund um den Black Friday einen Amazon Echo Smart Speaker im Angebot sichern möchte, sollte nicht zwangsläufig bei dem Versandriesen selbst vorbeischauen. MediaMarkt ist für Amazon-Gadgets aktuell die richtige Adresse: Hier gibt etwa den Amazon Echo (4. Generation) zum Bestpreis von 59,99 Euro im Angebot. Wir schauen uns den Deal genauer an.

Amazon Echo: Ein smarter Lautsprecher mit vielen Vorteilen

Der runde Amazon Echo (4. Generation) punktet im Vergleich zu den anderen Amazon-Gadgets mit einem deutlich besseren Klang. So eignet sich der Smart Speaker dank eines 76-mm-Woofers sowie einem 20-mm-Doppelhochtöner ebenso ideal für deine Lieblingslieder und Podcasts. Dabei wird sogar Dolby Audio unterstützt, was für einen noch besseren HD-Klang sorgt.

Gleichzeitig liefert dir das Gerät aber natürlich auch alle smarten Funktionen, die man sich wünschen kann. Frag Alexa nach den neusten Nachrichten oder dem Wetter, lass dir in der Küche ein passendes Rezept vorschlagen oder starte die Musikwiedergabe per Sprachbefehl. Die Einsatzmöglichkeiten sind wirklich fast grenzenlos und dank des integrierten Smart-Home-Hubs kannst du mit dem Amazon Echo zudem ebenso all deine anderen smarten Geräte steuern. Egal, ob Lampen, Steckdosen oder Türschlösser – solang die Produkte Zigbee kompatibel sind, solltest du sie über den Amazon Echo kontrollieren können.

Bestpreis-Hammer zum Black Friday: Darum lohnt sich das Angebot bei MediaMarkt

Wenn du dir den Amazon Echo Speaker zum Bestpreis sichern möchtest, solltest du aktuell bei MediaMarkt für 59,99 Euro zuschlagen. Zwar wird der smarte Lautsprecher auch bei anderen Anbietern für diesen Preis verkauft – günstiger ist aber kein Angebot im Netz. Zudem liefert MediaMarkt das Smart Home Gerät komplett versandkostenfrei.

Generell ist MediaMarkt für Amazon-Gadgets am Black Friday die richtige Adresse. Neben dem Amazon Echo gibt’s nämlich auch andere Smart Home Geräte wie den Echo Dot 5 oder Echo Pop unschlagbar günstig.

